Trouver le nain de jardin caché entre un circuit de course, un carré de choux et un panneau Farm, mission Camaïeu vs Allure

En attendant la prochaine saison, Epic Games continue de proposer des défis à ses joueurs. À l'instar des dernières missions, l'un des défis demandera de trouver un nain de jardin caché.

Où trouver le nain de jardin caché mission Camaïeu vs Allure ?

En attendant la saison 2 du Chapitre 2, datée pour le 20 février prochain , Epic Games continue de proposer différents défis dans le but de divertir ses joueurs, et leur offrir de nouvelles récompenses. La missionest disponible depuis ce 30 janvier, et demandera, une nouvelle fois, aux joueurs de trouver un nain de jardin caché.Après avoir dû chercher un nain caché pour la mission Barbote vs Méandre , et un autre pour la mission Octuple vs Scratch , c'est un troisièmeque les joueurs devront trouver. Celui-ci se situe entre un circuit de course, un carré de choux et un panneau Farm. Comme le laissent deviner les indices, il faudra se rendre au nord de l'île, et plus précisément à l'ouest de. Les trois lieux mentionnés dans l'intitulé s'y trouvent, et lese cache dans les parages.Toutefois, si vous souhaitez le débusquer sans perdre de temps, nous vous avons indiqué son emplacement précis sur la carte ci-dessous. Il ne vous restera plus qu'à le récupérer pour valider le défi.