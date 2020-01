Trouver le nain de jardin caché entre la scierie Logjam, une cabane en bois et un arbre avec des seaux, Mission Barbote vs Méandre

Epic Games a déployé une nouvelle série de défis, du nom de Barbote vs Méandre. L'un d'entre eux vous demandera de Trouver le nain de jardin caché entre la scierie Logjam, une cabane en bois et un arbre avec des seaux.

Où se trouve le nain de jardin dans Fortnite ?

Ce jeudi, Epic Games a rendu disponible deux nouvelles missions pour les joueurs de Fortnite : Barbote vs Méandre et Octuple vs Scratch. L'un des défis de la mission Barbote vs Méandre vous demandera de trouver un, lequel est caché à un endroit bien précis.Celles et ceux connaissant la nouvelle île de Fortnite sur le bout des doigts n'auront peut-être pas eu de mal à trouver ce, mais ce dernier peut s'avérer difficile à débusquer. C'est pourquoi nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous son emplacement. Ainsi, il faudra vous rendre au sud-ouest de la carte, et plus précisément vers Slurpy Swamp, dans la forêt, au sud de la scierie.Lese trouve proche d'un arbre. Si vous recherchez plutôt celui caché entre le beau panorama, une cabane en bois et une grande maison, rendez-vous ici Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué avec précision l'emplacement dusur notre carte.