Trouver le nain de jardin caché entre le beau panorama, une cabane en bois et une grande maison, Mission Octuple vs Scratch

Epic Games a déployé une nouvelle série de défis, du nom de Barbote vs Méandre. L'un d'entre eux vous demandera de trouver le nain de jardin caché entre le beau panorama, une cabane en bois et une grande maison.

Où se trouve le nain de jardin dans Fortnite ?

Ce jeudi, Epic Games a rendu disponible deux nouvelles missions pour les joueurs de Fortnite : Barbote vs Méandre et Octuple vs Scratch. L'un des défis de la mission Octuple vs Scratch vous demandera de trouver un, lequel est caché à un endroit bien précis.Il faut savoir que deux nains de jardin doivent être trouvés. Si le premier est caché entre la scierie Logjam, une cabane en bois et un arbre avec des seaux , le second se trouve plus au nord. En effet, pour celles et ceux ayant quelques difficultés à mettre la main sur ce dernier, sachez qu'il faut se rendre à l'extrême ouest de l'île, au nord-ouest de Holly Hedges. À cet endroit se trouvent les trois lieux indiqués (le beau panorama, une cabane en bois et une grande maison), ainsi que led'y cachant. Celui-ci sera facilement facile à débusquer, étant donné qu'il se trouve seul en haut d'une petite colline.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches nous vous avons précisé son emplacement exact sur la carte ci-dessous.