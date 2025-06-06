Tous les Passes de la nouvelle saison de Fortnite viennent de fuiter



le 06 juin 2025 à 15h23 Publié par Corentin Rimbert le 06 juin 2025 à 15h23

À quelques heures du lancement de la nouvelle saison de Fortnite, qui devrait finalement porter le nom de saison 3, tous les Passes de combat et ses skins ont fuité sur la toile, nous donnant une idée de ce qu'Epic Games a prévu.