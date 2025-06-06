Tous les Passes de la nouvelle saison de Fortnite viennent de fuiter

À quelques heures du lancement de la nouvelle saison de Fortnite, qui devrait finalement porter le nom de saison 3, tous les Passes de combat et ses skins ont fuité sur la toile, nous donnant une idée de ce qu'Epic Games a prévu.
Trois passes saisonniers pour le prix d'un seul : c'est la promesse d'Epic Games pour cette troisième saison de Fortnite
, qui débutera le samedi 7 juin. En effet, pour la première fois dans l'histoire du Battle Royale, trois nouveaux passes seront lancés simultanément : le traditionnel Battle Pass
, le très attendu LEGO Pass
, ainsi que le nostalgique OG Pass
.
Tous seront inclus dans l'abonnement Club Fortnite
, mais aussi disponibles à l'achat séparément. Une fuite majeure diffusée à moins de deux jours de leur sortie vient justement de révéler en avance toutes les nouveautés prévues par ces passes, ainsi que leur thème général.
Superman revient accompagné de Robin
Comme annoncé précédemment par des rumeurs, le Passe de combat de cette saison marquera le grand retour de Superman dans Fortnite
. Ce personnage emblématique de DC Comics avait déjà été proposé durant le chapitre 2, mais cette nouvelle version présentera une apparence différente et inédite.
En plus de Superman, le Battle Pass intégrera également Robin ainsi que d'autres super-héros encore non précisés. Les amateurs de comics devraient donc largement y trouver leur compte.
Pass OG: Teknique, Omega et The Visitor reviennent en force
Le nouveau OG Pass
est clairement destiné aux vétérans et nostalgiques du jeu. Il proposera des variantes remixées des skins très populaires du chapitre 1, comme Teknique
, Omega
, et The Visitor
.
Ces tenues modernisées devraient séduire à la fois les anciens joueurs avides de souvenirs, mais également les nouveaux arrivants curieux de découvrir certains des skins les plus emblématiques de l'histoire de Fortnite
.
Un pass dédié à LEGO Fortnite
Enfin, le très attendu LEGO Pass
fait son apparition. Ce dernier comprendra principalement des packs décoratifs destinés au tout nouveau mode LEGO Fortnite, avec un skin exclusif à cette collaboration. Le prix de ce pass sera toutefois légèrement supérieur aux autres : 1 800 V-Bucks
, contre 1 000 V-Bucks
pour le Battle Pass et l'OG Pass.
Disponibilité et prix des Pass Saison 3 de Fortnite :
- Passe de combat - 1 000 V-bucks
- Pass OG - 1 000 V-bucks
- LEGO Pass - 1 800 V-bucks
Rappelons que les abonnés au Club Fortnite
auront automatiquement accès à ces trois passes dès le lancement officiel de la saison, sans coût supplémentaire.
La saison 3 de Fortnite débutera officiellement ce samedi 7 juin
, juste après l'événement en direct très attendu du Sabotage de l'Étoile de la mort
. Les joueurs devront donc patienter quelques heures après l'événement avant de profiter pleinement de ces nouvelles récompenses et contenus exclusifs.
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