Tim Sweeney se moque des joueurs réclamant la transparence sur l'IA

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2025 à 11h41
Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, juge inutiles les mentions « Contenu fait avec l'IA » sur les boutiques de jeux, notamment Steam. Pour lui, l'intelligence artificielle sera bientôt impliquée dans la quasi-totalité des productions, rendant ces étiquettes absurdes. Une prise de position tranchée qui fait débat.
Tim Sweeney se moque des joueurs réclamant la transparence sur l'IA
Le débat sur l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans le jeu vidéo continue de diviser l'industrie, et c'est désormais l'une des figures les plus influentes du secteur qui jette un pavé dans la mare. Tim Sweeney, le fondateur et PDG d'Epic Games, et donc créateur de Fortnite, a pris la parole pour critiquer l'obligation faite aux développeurs de signaler l'utilisation de l'IA sur les plateformes de distribution. Pour lui, cette distinction est non seulement inutile, mais elle est vouée à devenir totalement obsolète à très court terme.

Une étiquette jugée obsolète avant l'heure

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Tout est parti d'une discussion sur le réseau social X (anciennement Twitter), où un utilisateur suggérait que les boutiques numériques, comme Steam, devraient abandonner le label « Contenu fait avec l'IA ». Tim Sweeney a non seulement approuvé cette idée, mais il a développé son raisonnement en expliquant que l'intelligence artificielle est en passe de devenir un outil standard, au même titre que n'importe quel logiciel de création graphique, de modélisation ou de codage.

Selon le patron d'Epic, si la mention de l'IA conserve une pertinence dans des contextes très spécifiques, comme les expositions d'art pour l'attribution de la paternité d'une œuvre ou les places de marché d'actifs numériques pour clarifier les droits d'auteur, elle n'a pas sa place sur une fiche produit destinée au grand public. Il affirme ainsi sans détour que « cela n'a aucun sens pour les magasins de jeux, où l'IA sera impliquée dans presque toute la production future. »

Cette déclaration souligne une vision où l'IA ne serait plus une exception ou une curiosité technologique, mais la norme absolue et invisible du développement vidéoludique dans les années à venir. Cela suggère que l'Epic Games Store pourrait adopter une approche beaucoup plus souple que son concurrent Valve sur cette question.

La comparaison ironique du shampoing

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Face à des internautes arguant que les consommateurs ont le droit légitime de savoir ce qu'ils achètent et comment le produit a été conçu, Tim Sweeney a choisi le mépris pour marquer son désaccord, comme souvent. Il estime que l'exigence de transparence totale frôle parfois l'absurde si l'on considère l'IA comme un simple outil de production parmi d'autres, et non comme un remplaçant de l'humain.
Pourquoi s'arrêter à l'utilisation de l'IA ? Nous pourrions avoir des déclarations obligatoires pour la marque de shampoing utilisée par le développeur. Les clients méritent de savoir lol.
Cette pique sarcastique montre bien l'agacement de certains dirigeants face à la stigmatisation potentielle des outils génératifs, qu'ils considèrent comme une évolution naturelle du métier.

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Un secteur sous haute tension

Pourtant, la question est loin d'être anodine pour les créateurs et les joueurs. L'industrie est actuellement tiraillée entre deux courants opposés. D'un côté, des géants comme Ubisoft investissent massivement dans des projets de recherche pilotés par l'IA pour automatiser la création de mondes. De l'autre, des créateurs renommés, comme le réalisateur de The Witcher 3, craignent que les jeux créés uniquement par l'IA ne manquent cruellement d'âme.

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La position de Tim Sweeney, bien que pragmatique sur l'aspect technologique, risque de ne pas apaiser les craintes concernant l'impact humain et artistique de cette révolution. Si l'IA devient omniprésente, la frontière entre création humaine et génération algorithmique s'effacera, rendant le besoin de transparence peut-être plus vital que jamais pour une partie du public.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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