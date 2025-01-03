Splinter Cell pourrait être de retour plus vite que prévu

Les amateurs de Sam Fisher pourront se réjouir, d'une certaine manière, en attendant la sortie du remake de Splinter Cell, puisque le personnage débarquerait prochainement dans Fortnite.
Cela fait un peu plus de trois ans que le remake de Splinter Cell
a été annoncé, mais le titre semble encore loin de sa sortie. Les dernières informations publiques connues faisant mention d'un développement timide
. Mais pour faire patienter les joueurs, Ubisoft a eu l'idée, ou a en tout cas donné l'autorisation à Epic Games d'utiliser Sam Fisher, le protagoniste de la série, dans Fortnite
.
Une collaboration Splinter Cell et Fortnite ?
Comme toujours, ce sont les leaks qui nous en disent davantage sur le futur de Fortnite
. D'après les très fiables sources relayées par ShiinaBR, une collaboration Splinter Cell serait prévue dans Fortnite
, à une date indéterminée.
Nous devrions donc retrouver, a minima, Sam Fisher, le protagoniste, avec un skin et divers accessoires, si les leaks se confirment. Tous ces éléments devraient être disponibles directement depuis la boutique de Fortnite, à moins qu'Epic Games ne réserve un bel événement à ses joueurs pour débuter l'année.
Pour rester dans l'univers de Splinter Cell, une série est toujours censée arriver sur Netflix. Le film, quant à lui, a été définitivement abandonné
. En complément, notez que les rumeurs évoquent également le retour des skins Arcane dans la boutique, pour le plus grand plaisir des joueurs, qui ont apprécié la dernière saison, disponible sur Netflix.
Rappelons que Fortnite est actuellement en pleine saison 1 du chapitre 6, dont la date de fin est déjà connue
.
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