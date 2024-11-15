Splinter Cell : Le film est officiellement annulé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 novembre 2024 à 15h40
Après plusieurs décennies de rebondissements et de remises à zéro du projet, l'adaptation sur grand écran de la franchise Spinter Cell est abandonnée par Hollywood.
Splinter Cell : Le film est officiellement annulé
L'idée d'une adaptation de Splinter Cell au cinéma a presque 20 ans. Celles et ceux qui ont joué à Splinter Cell: Chaos Theory en 2005 se souviennent peut-être du teaser pour un film sur la licence contenu dans le jeu. Cependant, le projet n'avait ni réalisateur, ni acteur principal pour incarner Sam Fisher. Si plusieurs noms ont été évoqués dans les années 2000, aucun ne sera confirmé. Il faudra attendre 2012 et le nom de Tom Hardy pour voir l'espoir renaître chez la communauté. Mais le 14 novembre 2024, l'histoire de ce projet ambitieux a connu son ultime rebondissement. 

Splinter Cell est « l'un de ceux qui ont été oubliés »

Lors d'une interview accordée au média The Direct, Basil Iwanyk (le producteur du film) a confirmé que le projet ne verrait finalement pas le jour. La cause de cet abandon est une impossibilité pour l'équipe créative de « le faire correctement » selon les déclarations du producteur. Pourtant, il a insisté sur le fait que le film Splinter Cell aurait pu être génial. 

En effet, dans le même entretien, il a déclaré qu'il « n'a pas pu être réalisé correctement, ni sur le plan du scénario, ni sur celui du budget. Mais il aurait été génial. Nous avons eu un million de versions différentes, mais il devait être hardcore et génial. C'est l'un de ceux qui nous a échappé, et c'est vraiment triste ».

Miniature vidéo

Si la nouvelle risque de décevoir les amateurs des aventures de Sam Fisher, elle rappelle que la franchise peut néanmoins continuer d'exister à travers d'autres adaptations. Avant l'annulation du film, une série animée a été annoncée par Netflix. Cependant, Splinter Cell: Deathwatch est encore très mystérieux et aucune date de sortie n'a été partagée. Il faut maintenant espérer que ce projet ne sera pas abandonné à son tour.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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