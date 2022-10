Se servir d'une clé et ouvrir un coffre-fort dans la même partie, défi Fortnite semaine 4

Se servir d'une clé et ouvrir un coffre-fort dans la même partie

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera de vousSimple en apparence, ce défi n'est pas forcément évidement. Il vous demande, ce qui n'est pas la même chose. De nombreux joueurs sont donc perdus, c'est pourquoi nous vous expliquons ce qu'il faut faire.Dans un premier temps, vous allez devoir(en fouillant des coffres ou directement sur le sol). Ensuite, il va falloir trouver une chambre forte demandant deux clés pour être ouvertes (vous pouvez les voir en consultant votre carte, une fois que vous avez deux clés sur vous). Rendez-vous dans l'une d'entre elles, utilisez vos deux clés et entrez dans la chambre forte.Sur place, vous verrez alors divers coffres dorés et légendaires, mais aussiqui, une fois ouvert, vous donnera des lingots d'or. C'est ce qu'il faut ouvrir pour valider le défi. Vous ne trouverez pas dedans les chambres fortes simples. Vous pouvons sinon ouvrir une chambre forte et fouiller un coffre-fort se trouvant dans le monde pour valider le défi.Faites attention, de nombreux autres joueurs auront le même objectif que vous. Il faudra se montre prudent pour ne pas se faire éliminer avant d'avoir réussi ce défi.Vous pouvez retrouver la liste de tous les défis de la semaine 4 de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite dans ce guide.