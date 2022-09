Fortnite : Les clés, où les trouver et comment ouvrir les chambre fortes ?

Où trouver des clés dans Fortnite ?

Ouvrir les chambres fortes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La nouvelle saison dea, comme toujours, introduit de nombreuses nouveautés. Parmi les choses que peuvent découvrir les joueurs, nous retrouvons, permettant d'. Ces pièces sont très similaires aux coffres-forts, que nous trouvions ces dernières saisons, à la différence qu'il ne faut plus des joueurs, mais, donc, pour les ouvrir., si vous avez de la chance. Nous pouvons en effet en obtenir en tant que butin au sol, mais aussi en ouvrant des coffres, un peu partout sur l'île. Il n'y a pas d'endroit où les chances d'sont meilleures. Vous allez ainsi pouvoir en obtenir une en quelques minutes, normalement. Bien évidemment, si vous éliminez un adversaire possédant une ou plusieurs clés, vous allez pouvoir les récupérer. Notez que. Les emplacements sont indiqués en affichant la carte, une foisramassée, ce qui facilite la tâche. Vous trouverez desavec un verrou, ce qui signifie qu'une clé est nécessaire, et d'autres avec deux verrous, signifiant que deuxsont demandées.À l'intérieur de ces, si personne n'est passé par-là avant vous, vous trouverez des coffres dorés et légendaires, des boîtes de munitions, des soins, de l'or et des largages aériens dans lesplus grandes.Vous l'aurez compris,sont un excellent moyen de récupérer un très bon stuff, dans le but d'entrevoir la victoire finale. Cependant, ces lieux ne sont pas sans danger, étant donné que d'autres joueurs pourraient vous attendre dans le but de récupérer ce que vous venez juste de récolter.