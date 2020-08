Sauver Groot arbrisseau de la pépinière à Holly Hedges, défi éveil

Où se trouve bébé Groot à Holly Hedges ?

En plus des défis hebdomadaires et des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, où plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant de sauver Groot arbrisseau de la pépinière à Holly Hedges.est l'un des lieux les plus connus de, et sa pépinière se trouve à peu près au centre de la ville. Toutefois, mettre la main sur la version miniature et très mignonne depeut s'avérer compliqué.Heureusement, étant donné queressemble à un arbre, il se trouve à l’extérieur, entre deux de ses congénères, qui eux ne parlent pas. Trois grands arbres entourentarbrisseau qui n'attend que vous pour être sauvé. Approchez-vous de ce dernier, interagissez avec lui pour le sauver et valider ce défi bonus. Vous déverrouillez également l'accessoire de dosen validant le défi.Nous vous avons indiqué son emplacement sur la carte ci-dessous, pour ne pas perdre de temps.