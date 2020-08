Mettre de l'essence dans un véhicule à Catty Corner, défis semaine 9

Comment mettre de l'essence à Catty Corner ?

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette neuvième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deLe défi est relativement simple à réaliser. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, les joueurs depeuvent profiter d'une nouveauté importante : les. Ces dernières permettent notamment de se déplacer plus rapidement, mais aussi d'octroyer un peu plus de protection aux joueurs. Une fois que vous avez un, qu'il vienne demême ou d'un autre endroit, rendez-vous au sud du lieu-dit, là où se trouve la station-service Une fois sur place, approchez votred'une des pompes, saisissez le pistolet puis faites le plein (notez qu'il n'est pas nécessaire de le faire). Lorsque l'opération est effectuée, le défi sera validé et vous pourrez prendre la route à bord de votre bolide. Si vous êtes sur place, vous pouvez profiter pour récolter les pelotes de laine si cela n'est pas déjà fait.