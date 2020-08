Où trouver les stations essence (station-service) dans Fortnite ?

Comment faire le plein dans Fortnite ?

Trouver une station essence.

Vous rapprocher de la station pour saisir la pompe.

Vous rendre au niveau de la voiture, appuyer sur la touche de tir, pour faire le plein.

Les voitures sont arrivées dansce 5 août, après des semaines d'attente et de rumeurs. S'il est évidemment possible de les conduire, il faudra impérativement surveiller le niveau d'essence, afin de ne pas tomber en panne, puisque celle-ci est primordiale. Pour cela, vous pourrez compter sur lesL'emplacement de ces dernières est sans aucun doute connu de la plupart des joueurs, puisque lessont disponibles un peu partout sur la carte, et surtout depuis très longtemps. Depuis ce 5 août, celles-ci vont trouver une nouvelle utilité, très importante pour les joueurs. Vous pouvez retrouver les différents emplacements sur la carte ci-dessous.Comme vous pouvez le voir, lesse trouvent dans la quasi-totalité des villes deFaire le plein ne sera pas sans danger, puisque vous devrez rester peu mobile et surtout visible durant plusieurs secondes. Ainsi, comme pour les vrais pleins d'essence, vous devrez vous approcher de la, vous saisir du pistolet de la pompe à essence pour l'introduire dans votre voiture, en attendant que le réservoir se remplisse. Notez qu'il faut utiliser la touche de tir pour faire le plein.En bref vous devez :Vous êtes maintenant fin prêts pour utiliser les voitures et tirer le meilleur partit d'elles. Notez que même si un boost existe, celui-ci consomme énormément de carburant. Il est possible de l'essence via des jerrycans, qui sont trouvables partout sur la carte pour éviter de passer par la station-service. Ces derniers peuvent également servir d'arme, puisqu'ils explosent.