Trouver des pelotes de laine à Catty Corner, défis semaine 7

Comment trouver les pelotes de laine à Catty Corner ?

À la station-service.

Dans une pièce au-dessus de la station-service.

Dans le conteneur jaune au-dessus du coffre-fort.

Dans l'arbre à chat géant situé à l'ouest de la ville.

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette septième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deAvant toute chose, sachez queest le lieu-dit se situant le plus au sud-est de l'île, vers la montagne. Une fois sur place, il va falloir partir à la recherche de ces fameuses, dans le but de valider le défi.Quatre sont disponibles dans la zone, se situant plus ou moins proche les unes des autres. Voici leur emplacement, qui est indiqué avec plus de précision sur la carte se trouvant ci-dessous :Même sipeuvent être récupérées à, seules trois sont nécessaires pour valider le défi. Notez que vous pouvez l'effectuer en Foire d'empoigne.