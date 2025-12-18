Les mascottes de Fortnite cartonnent malgré les critiques



le 18 décembre 2025 à 10h44 Publié par Corentin Rimbert le 18 décembre 2025 à 10h44

Introduits avec la saison Les Simpson en novembre 2025, les mascottes de Fortnite ont d'abord fait grincer des dents à cause de leur prix. Pourtant, ces animaux cosmétiques s'arrachent dans la boutique, prouvant qu'Epic Games a encore trouvé la formule magique malgré la controverse initiale.