LEGO Fortnite change de nom et se paye une mise à jour majeure

Un an après sa sortie, le mode LEGO évolue avec une mise à jour importante, entre changement de nom et nouveautés.
Le mode LEGO Fortnite
va changer, un an après son lancement. Celui-ci se scinde en deux, avec le mode classique que nous connaissons, et un mode à la GTA Online, LEGO Fortnite Brick Life
.
Concernant le mode de survie, celui-ci va accueillir plusieurs choses ce 10 décembre, par le biais de la mise à jour publiée par Epic Games, qui sert également à introduire ce changement de direction. Voici ce qu'il faut retenir.
Les détails de la mise à jour du 10 décembre de LEGO Fortnite
Plusieurs aspects sont revus avec la mise à jour, avec l'introduction de nouveaux personnages comme les Traqueurs de tempête
, qui vous donneront des tâches pour évoluer, étant donné que le système de progression a été revu. Le journal fait peau neuve avec la possibilité d'épingler ses tâches en cours sur l'interface.
Dorénavant, au cœur de chaque tempête se trouvera un donjon spécial, qui récompensera tous les joueurs qui osent s'y aventurer. La tempête se terminera également, permettant l'exploration de la zone en toute tranquillité. Pas assez intense pour vous ? Pas de panique, vous allez pouvoir affronter de nouveaux méchants, les acolytes du Roi de la tempête, une faction redoutable, avec un chef qui vous donnera moult difficultés à le battre
. Du butin épique attend quiconque le tuera.
Pour le reste, notons plusieurs améliorations dans le gameplay :
- La difficulté a été lissée pour être la même dans tous les biomes
- Refonte du crafting pour choisir plus facilement ses matériaux
- Ajout de la forge légendaire
- Vous pourrez être réanimé quand vous perdez tous vos cœurs
- Nouveaux véhicules
Enfin, voici le patch notes de la mise à jour du 10 décembre de LEGO Fortnite.
Amélioration du gameplay et de l'exploration
- La portée de l'ensemble des attaques de mêlée a été augmentée.
- La hauteur de saut a été légèrement augmentée.
- L'endurance consommée pour sprinter et nager a été réduite.
- La taille de l'inventaire des joueurs a été augmentée.
- La discussion textuelle a été ajoutée.
- Les grottes et les arrêts de bus apparaissent désormais sur votre minicarte depuis une plus grande distance.
- Les postes de travail peuvent désormais être utilisés sous la pluie.
- Davantage d'objectifs et de lieux sont à présent indiqués sur la carte.
- Vous ne subissez plus de dégâts quand vous avez froid ou chaud. Toutefois, vous continuez à en subir quand vous avez super froid ou super chaud.
- Le lance-bleuvage a été ajouté ! Utilisez-le pour vous soigner, vous et vos amis.
Équilibrage et amélioration de la progression
- Fuyez si vous tenez à la vie ! Les ennemis bien trop forts pour vous présenteront maintenant un indicateur de menace.
- La protection contre les coups fatals a été retravaillée afin de la rendre plus souple.
- La durabilité de nombreux objets a été augmentée.
- Le nombre de cœurs que vous possédez à votre arrivée dans un nouveau monde est passé de 3 à 5.
- Les récompenses liées à l'amélioration des villages et aux travaux des villageois ont été retravaillées afin de faciliter la progression.
- Les coffres donnent désormais un butin mieux adapté à votre progression dans le jeu.
- Vous rencontrerez des ennemis plus coriaces après avoir progressé de manière significative dans le jeu.
- Les brutes infligent à présent moins de dégâts mais ont plus de cœurs.
- Les dégâts et les cœurs des ennemis en mode extrême ont été réduits.
- Les dégâts et les cœurs des ennemis en mode paisible ont été réduits.
- Les dégâts des ennemis tempétueux ont été réduits.
- La force de repoussement des armes des joueurs et des attaques des ennemis a été ajustée.
Ajustements et nouveautés pour la fabrication
- Vous pouvez désormais empiler jusqu'à 80 objets par pile.
- Le coût de fabrication des coffres de rangement a été réduit.
- Les roues simples, alimentées et motrices sont maintenant plus légères, ce qui améliore leur flottabilité sur l'eau.
- Les cocotiers et les bananiers produisent désormais aussi du bois.
- Des plaques de métal ont été ajoutées pour servir à divers schémas. Vous pouvez les fabriquer à partir de n'importe quel métal.
- Consommer des fruits de la tempête et des smoothies de la tempête permet de rester plus longtemps dans la tempête sans se faire téléporter à l'extérieur.
- Des runes tempétueuses ont été ajoutées. Vous pouvez les obtenir via le grimoire de runes tempétueuses.
- Des parcelles de terre ont été ajoutées. Vous pouvez les fabriquer à partir de sable et de neige.
- L'ambre présent sur les falaises des vallées arides a été remplacé par de l'obsidienne, et les grottes des prairies recèlent désormais de l'ambre et du cuivre.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug concernant l'affichage des récompenses sur le totem du village rebelle.
- Correction de diverses pannes de serveur qui survenaient lorsque les joueurs se trouvaient dans des grottes.
- Correction d'un plantage rare qui survenait quand les ennemis choisissaient leur cible.
- Correction de bugs à cause desquels les joueurs se désynchronisaient des véhicules volants.
- Correction de plantages rares qui survenaient lors du chargement des mondes et de la génération des décors.
- Correction de bugs à cause desquels certaines commandes des joueurs ne fonctionnaient plus après avoir chevauché un klombo.
- Correction de bugs à cause desquels des PNJ et des animaux apparaissaient sous le sol.
- Correction d'un bug à cause duquel plusieurs pièces de préfabriqués n'étaient pas déverrouillées dans les mondes en mode survie.
- Les noms de diverses pièces de construction ont été ajustés pour les rendre plus clairs.
- Correction d'un bug à cause duquel l'audio des collisions pour les objets dynamiques et les plaques pivotantes était répété en boucle.
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