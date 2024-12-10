Fortnite se la joue GTA et Sims avec son dernier mode

Epic Games sait visiblement de quoi s'inspirer pour attirer les joueurs. Après l'annonce d'un mode à la Counter-Strike, voici qu'un autre mode, très largement inspiré d'un mélange entre GTA et les Sims, arrive.
Fortnite
possède une immense communauté, qui ne demande qu'à être divertie, et Epic Games veut réunir encore plus de joueurs. C'est pourquoi le studio n'hésite pas à regarder ce qui se fait à côté. C'est dans ce sens que nous avons vu l'annonce d'un mode qui se rapproche très fortement de Counter-Strike avec Frénésie
, qui risque d'attirer les joueurs. Le mode LEGO va également évoluer, avec une mise à jour le scindant en 2
.
D'un côté, le mode LEGO classique, de l'autre un mode RP inspiré de GTA et des Sims
.
Le mode LEGO façon GTA Online
Une mise à jour a été publiée ce 10 décembre pour introduire ces changements, qui seront réellement effectifs ce 12 décembre. À cette date, les joueurs découvriront LEGO Fortnite Brick Life, qui est un tout nouveau mode de jeu dans lequel 32 joueurs peuvent se réunir
pour jouer un rôle, qui est obligatoire pour gagner de l'argent et évoluer :
- La livraison → livrez des colis et des lettres aux habitants de Briquopolis !
- L'enseignement à l'académie → partagez vos connaissances avec les élèves de l'académie Morneval.
- La protection de la ville → faites respecter la loi.
- Le filoutage → faites des farces et semez le chaos dans la ville.
- La préparation de sushis → servez le meilleur poisson de Briquopolis !
- Le service chez Thés Bobom → servez les boissons les plus rafraîchissantes de Briquopolis.
- La prédiction → qu'est-ce que l'avenir vous réserve ? De nouveaux meubles !
Votre métier ne sera pas fixe, puisque vous pouvez changer jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convienne le plus. L'interaction avec les autres joueurs sera importante, pour prendre part à différentes activités et faire évoluer le monde dans lequel vous êtes. Chaque serveur sera évidemment différent, en fonction des décisions qui sont prises.
Vous pourrez ensuite acheter votre propre maison
, et la personnaliser en achetant du mobilier. En plus des 31 autres joueurs, des PNJ seront également disponibles dans la ville. Pour discuter, vous pourrez compter sur le chat textuel.Ce mode sera donc disponible dès ce 12 décembre via Fortnite LEGO.
Il est accessible par tous les joueurs, dans le monde entier, sauf en Corée du Sud. Le mode LEGO classique change aussi, pour devenir LEGO Fortnite Odyssey.
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