Lara Croft de retour dans Fortnite : Prix et date de sortie des skins

Epic Games devrait réimplanter des skins Lara Croft, et nous avons déjà la plupart des informations sur le prix et surtout la date de sortie.
De nombreux personnages sont déjà apparus dans Fortnite
par le biais de skins. C'est le cas de Lara Croft, qui a eu le droit à plusieurs tenues
. Mais elle serait sur le point de revenir, comme l'ont indiqué plusieurs leakers. Ce qui fait de cette information une quasi-officialisation, vous en avez l'habitude. Nous avons donc sa date de sortie dans Fortnite, mais aussi le prix de la tenue et des différents accessoires avec la nouvelle version de Lara Croft
, l'héroïne aventurière.
Date de retour de la tenue Lara Croft dans Fortnite
Après quatre ans d'absence, Lara Croft s'apprête à faire son grand retour dans Fortnite
. Selon une fuite récente, l'héroïne de Tomb Raider rejoindra à nouveau le battle royale d'Epic Games dès le 14 mars
, avec une nouvelle collection d'objets cosmétiques.
L'information provient du leaker fiable SpushFNBR, qui affirme que les fichiers liés à Lara Croft seront décryptés et disponibles cette semaine. Une annonce officielle d'Epic Games se fait toujours attendre, mais la crédibilité de cette source laisse peu de place au doute, puisque ces fuites se vérifient à chaque fois.
Prix des objets Lara Croft dans la boutique Fortnite
D'après la fuite, voici les prix des différents objets de la collaboration Fortnite x Lara Croft :
- Skin Lara Croft → 1 500 V-Bucks
- Accessoire de dos Tomb Raider RuckSack → 300 V-Bucks
- Pioche Chirugai → 800 V-Bucks
- Revêtement Croft Legacy → 500 V-Bucks
- Emote Atlantis Scion → 400 V-Bucks
- Pack complet → 2 200 V-Bucks
- Pack Jeep Wrangler Rubicon x Tomb Raider → 2 200 V-Bucks
Epic Games n'a pas encore confirmé ces informations, mais la plupart des fuites Fortnite se sont révélées exactes par le passé. Aucune mise à jour majeure ne sera nécessaire, car le récent patch 34.10
a déjà introduit les fichiers nécessaires. Epic pourra ainsi activer ces nouveaux contenus via une simple mise à jour serveur. Très probablement le 14 mars, comme indiqué, à moins qu'un problème de dernière minute ne change les plans.
Un retour très attendu de Lara Croft
La dernière apparition de Lara Croft dans Fortnite remonte à 2021
, où elle était incluse dans le Passe de combat de la saison 6 du Chapitre 2. Son retour coïncide avec la sortie récente de Tomb Raider I-III Remastered, et avec le développement d'un nouveau jeu Tomb Raider qui sera publié par Amazon Games. Une série et un film, au moins, seront également produits par Amazon
.
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