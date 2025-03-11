Fortnite ajoute une tonne de contenu avec la MàJ 34.10, les joueurs seront aux anges

La mise à jour 34.10 de Fortnite est disponible, et Epic Games a fait plaisir aux joueurs, avec le retour d'un mode de jeu et du contenu à la pelle.
Epic Games sait faire plaisir à ses joueurs. Si la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
est correcte, la mise à jour 34.10, qui vient d'être publiée, saura satisfaire toute la communauté
. Pour cause, le mode temporaire La grande cavale fait son retour dans une nouvelle version, tout comme une autre fonctionnalité adorée, Sangsue
.
Patch 34.10 de Fortnite, les détails
Nouveau mode
Les joueurs pourront découvrir le mode temporaire La grande cavale
, qui avait vu le jour la première fois durant le chapitre 1. Dès le 1er
avril, les joueurs pourront se lancer dans ce mode qui demande de récupérer un Lama de cristal et de s'échapper dans un des fourgons de cavale
. Les trois équipes qui réussissent remportent la partie.
En ayant un joyau (Lama de cristal), vous serez plus lent, et marqué sur la carte. Mais vos PV et votre bouclier se régénéreront automatiquement, de quoi vous donner une chance d'atteindre votre but. Ce mode sera disponible en battle royale ou Zéro construction, en duo ou section, en non classé ou en classé
.
Contenu
Les développeurs ont également ajouté une quête communautaire pour combattre le baron Fletcher Kane, qui a mis une taxe sur les toilettes mobiles. Ensemble, il faudra voler ses lingots et dépouiller ses caches, dans le but de l'affaiblir
. Les joueurs pourront ensuite intégrer le rang le plus bas de la faction hors-la-loi et obtiendront une carte d'accès hors-la-loi à améliorer.
Une nouvelle série de quêtes sera à valider, les quêtes de la carte d'accès hors-la-loi pour améliorer votre carte et accéder à plus de services et des armes plus exotiques
. Voici les différents niveaux :
- Carte d'accès hors-la-loi atypique : vous avez accès aux arrière-boutiques des marchés noirs où vous pouvez acheter des objets exotiques. Certaines arrière-boutiques vous permettront d'engager des hommes de main.
- Carte d'accès hors-la-loi rare : vous pouvez ouvrir un coffre hors-la-loi dans les arrière-boutiques des marchés noirs et obtenir ainsi des lingots gratuits.
- Carte d'accès hors-la-loi épique : vous pouvez acheter des arsenaux de qualité à chaque vendeur des marchés noirs en échange de lingots.
- Arsenal de Splosif : lance-grenades collantes, pistolet titanesque, brise-rotules, gourde du brave, bénédiction de munition dorée et bénédiction d'avarice.
- Arsenal de Keisha : fusil de sniper œil de faucon, fusil à pompe hors-la-loi, aspergeurs d'or, gourde du brave, bénédiction de munition dorée et bénédiction d'avarice.
- Arsenal de Joss : fusil d'assaut holosouffleur, Blam et Ratata, foreuse à réaction, gourde du brave, bénédiction de munition dorée et bénédiction d'avarice.
- Carte d'accès hors-la-loi légendaire : les coffres hors-la-loi des arrière-boutiques des marchés noirs donnent également un objet légendaire et un Vitocoin.
Vous pourrez obtenir les éléments suivants :
- Canon à Slap hors-la-loi → balancez du Slap sur vos alliés pour restaurer leurs points de vie et leur bouclier.
- Blam et Ratata véloce hors-la-loi → octroie quelques secondes de ruée du point zéro après avoir rechargé.
- Fusil toxique hors-la-loi → libère un nuage empoisonné à l'impact.
- Lanceur d'ondes de choc hors-la-loi → tire un projectile qui explose et projette toutes les cibles proches.
- Fusil d'assaut trinité hors-la-loi → tire quatre balles d'un coup en triangle au prix d'une cadence de tir réduite.
- Fusil d'assaut traqueur à impact lourd hors-la-loi → révèle brièvement la zone autour du point d'impact de vos tirs.
Le le fusil à pompe hors-la-loi et la foreuse à réaction pourront, eux, se trouver dans les coffres sur l'île.
Enfin, les développeurs précisent un retour attendu, qui sera surement apprécié : celui de l'effet sangsue en classé
. Chaque fois que vous éliminerez un adversaire dans une partie de Battle Royale classé ou Zéro construction classé, vous récupérez 75 PV en 5 secondes.
L'effet sangsue n'est pas activé dans OG classé, Recharge et La grande cavale.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
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