Tomb Raider : Amazon aurait prévu une série et un film, en plus du jeu

Au début du mois d'avril 2022, nous avons appris, lors de l'événement State of Unreal, que Crystal Dynamics développe actuellement un nouvel opus pour la licence Tomb Raider . Celui-ci sera édité par Amazon Games, d'après les dernières informations partagées. Or,En effet, d'après The Hollywood Reporter . Phoebe Waller-Bridge, qui est notamment connue pour Fleabag et Killing Eve, en serait la scénariste et la productrice exécutive. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore qui incarnera la fameuse aventurière, précédemment jouée par Angelina Jolie et Alicia Vikander. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de plus amples détails à ce sujet auront été révélés et si le tout est confirmé par Amazon.Par ailleurs, notons qu'il ne s'agirait pas du seul projet cinématographique pour la franchise. En effet, selon The Hollywood Reporter toujours,. D'ailleurs, Amazon chercherait à créer un réel univers interconnecté, puisque le film et la série TV devraient être étroitement liés au jeu à venir. Un peu comme Marvel avec son MCU, par exemple.Pour en revenir au prochain jeu Tomb Raider, nous devrions, très probablement, en savoir plus dans les prochains mois car il y a de très grandes chances que le titre se montre cette année