Fortnite : Tentez de récupérer la tenue de Kim Kardashian gratuitement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2025 à 16h36
Epic Games propose aux joueurs de Fortnite de récupérer, gratuitement, une nouvelle tenue, celle de Kim Kardashian, grâce à une nouvelle coupe. Nous vous expliquons comment obtenir tous les skins de cet événement gratuitement.
Fortnite : Tentez de récupérer la tenue de Kim Kardashian gratuitement
Depuis plusieurs années, les joueurs de Fortnite peuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. Mais en ce mois décembre 2025, c'est la série Icônes qui est mise en avant avec l'arrivée d'une star de la télé réalité, Kim Kardashian. Et tous les joueurs peuvent tenter d'obtenir sa tenue sans dépenser le moindre sou.

Comment obtenir le skin Kim Kardashian gratuitement dans Fortnite ?

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Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue à votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, deux conditions sont à remplir. La première est de participer et performer lors la Coupe Kim Kardashian. En effet, vous allez devoir participer cette Coupe laquelle a lieu le vendredi 12 décembre 2025 qui se joue uniquement en solo en mode Battle Royale. Vous aurez une chance d'obtenir la tenue Kim Kardashian gratuitement.

En Europe, la tenue est réservée aux 2 350 meilleurs joueurs, ce qui est plutôt correct et laisse une bonne chance aux joueurs de l'avoir s'ils se montrent bons sur le champ de bataille. De plus, tous les joueurs marquants au moins 8 points recevront l'aérosol cœurs brisés.

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Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50 et être âgé de plus de 13 ans. Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.

Le skin sera dans la boutique

Si vous n'avez pas obtenu la tenue Kim Kardashian dans Fortnite via cette coupe, pas de panique. Epic Games annonce que la tenue arrivera plus tard dans la boutique, le 14 décembre, accompagnée de quelques accessoires supplémentaires.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Mc_NOXI-_- (invité) Le 12/12/2025 à 21:29

Bonjour j’ai fait la cup et je suis actuellement à 143 point et il me reste 1 partie à jouer pouvais vous me dire si j’aurai le skin ou pas cordialement