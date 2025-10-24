Fortnite x Les Simpson : la première image du crossover fait le buzz avant la nouvelle saison

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2025 à 12h21
Une fuite d'artwork vient de confirmer la collaboration entre Fortnite et Les Simpson. Les premières images révèlent Homer, Marge, Bart, Lisa et même Ned Flanders dans une carte transformée en Springfield.
Fortnite x Les Simpson : la première image du crossover fait le buzz avant la nouvelle saison
Epic Games prépare l'un de ses crossovers les plus ambitieux de ces dernières années, avec l'arrivée prochaine de Springfield dans Fortnite. Après des semaines de rumeurs, une fuite de visuel promotionnel confirme la présence des personnages emblématiques de la série culte. Homer, Marge, Bart et Lisa y apparaissent dans un style cel-shading fidèle à l'univers du dessin animé. Ned Flanders devrait aussi avoir le droit à son skin.

Un visuel qui dévoile les personnages du crossover

L'insider ShiinaBR, réputé pour la fiabilité de ses informations, a partagé le premier key art officiel du crossover Fortnite x Les Simpson. Nous y distinguons Homer et Marge en premier plan, accompagnés de Bart et Lisa perchés sur des exosquelettes afin d'atteindre la taille standard des avatars du jeu.

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Si Maggie est absente - un choix compréhensible vu son jeune âge - d'autres visages familiers apparaissent à l'image de Krusty le Clown, Ned Flanders, Moe Szyslak et même Scratchy du duo Itchy & Scratchy. Leur présence laisse penser qu'ils pourraient agir comme PNJ ou compagnons de mission, une mécanique déjà évoquée par plusieurs leakers.

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Un style visuel repensé pour l'occasion

Le visuel laisse entrevoir une direction artistique retravaillée, étant donné que les personnages Fortnite arborent eux aussi un style cel-shading, s'accordant avec l'esthétique des Simpson. Nous ignorons encore si cela correspond à de nouveaux skins ou à un mode temporaire dédié.

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Springfield prend vie sur la carte de Fortnite

Les rumeurs annonçant une refonte totale de la carte semblent confirmées. En arrière-plan, nous pouvons apercevoir plusieurs lieux iconiques de la série, comme le bar de Moe, la centrale où travaille Homer avec le fameux panneaux SPRINGFIELD. 

Même la tempête emblématique de Fortnite semble avoir subi un relooking façon animation, renforçant la cohérence visuelle du crossover.

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Les détails de l'artwork révèlent de nouveaux objets que les joueurs récupéreront très surement via le Passe de combat, comme Marge qui tient un aspirateur tandis qu'Homer manie un marteau automatique, qui pourraient être de futures armes de mêlée. Ned Flanders descend du bus de combat sur un énorme morceau de pain, lequel sera surement un nouveau planeur. 

Ned Flanders confirmé comme premier skin de la saison

Les insiders ne se sont pas arrêtés là. Selon Hypex, une autre source très fiable, Ned Flanders sera le premier skin de la prochaine saison, dont le lancement est prévu le 1er novembre 2025.

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Cette mini-saison, d'une durée d'environ quatre semaines, marquera la fin de l'actuelle île de Fortnite avant le passage au Chapitre 7, début décembre. Outre Ned, plusieurs autres personnages cultes de la série devraient être disponibles, notamment ceux de la famille Simpson. Rendez-vous dans une semaine environ donc, pour découvrir cette saison thématique qui risque de faire revenir les joueurs dans Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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