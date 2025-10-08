Fortnite préparerait un nouveau mode original, qui va plaire aux joueurs

D'après une fuite récente, Epic Games travaillerait sur un tout nouveau mode permettant d'incarner les plus grands méchants de l'univers Fortnite. Une idée qui pourrait bouleverser le gameplay à l'approche du Chapitre 7.
Fortnite
a toujours entretenu une intrigue complexe, pleine de rebondissements et de personnages emblématiques, bien que depuis quelques années tout cela soit devenu brouillon et que le fil conducteur semble s'être cassé. Mais une chose est certaine, chaque Chapitre a son (ou ses) antagoniste. Et Epic Games préparerait une surprise aux joueurs, en leur donnant la possibilité de les incarner.
Un nouveau mode centré sur les antagonistes
Selon une fuite relayée par le leaker bien connu Hypex
, Epic Games travaillerait actuellement sur un mode « play as villain »
, soit « jouer les méchants » en Français. Cette nouveauté, en développement depuis plusieurs semaines, pourrait arriver très bientôt dans le Battle Royale.
Les détails restent encore flous, mais tout porte à croire qu'il s'agira d'un mode asymétrique dans lequel un joueur incarnerait un puissant méchant face à un groupe d'adversaires humains
. Un concept déjà exploré par Epic dans le passé, notamment avec les événements temporaires mettant en scène Superman ou Godzilla, où certains joueurs obtenaient des pouvoirs dévastateurs.
Des méchants iconiques au casting
Fortnite ne manque pas de visages familiers pour ce type de contenu. Doctor Slone, Midas, Kado Thorne et bien d'autres pourraient faire leur grand retour dans ce mode inédit
. Ces personnages, déjà marquants dans les précédentes saisons, offrent un terrain de jeu idéal pour un affrontement entre héros et vilains.
Les fans espèrent que cette approche permettra à Epic Games de renouer avec l'esprit narratif des premiers chapitres
, tout en injectant une bonne dose de nouveauté dans la formule.
Une sortie possible avec le Chapitre 7
Pour l'heure, aucune date officielle n'a été confirmée pour ce mode
, qui ne reste qu'une rumeur. Cependant, plusieurs indices suggèrent une sortie concomitante avec le lancement du Chapitre 7 prévu début décembre, après la saison spéciale Simpson
. Si cette information se confirme, Fortnite pourrait bien offrir à ses joueurs une fin d'année explosive en leur permettant, pour la première fois, de se glisser dans la peau des méchants.
Il ne reste plus qu'à attendre qu'Epic Games lève le voile sur ce projet, qui pourrait bien devenir l'un des ajouts les plus marquants de l'année pour le jeu.
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