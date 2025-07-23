Fortnite : Nouvelle fuite pour ces cosmétiques super mignons



le 23 juillet 2025 à 12h43 Publié par Corentin Rimbert le 23 juillet 2025 à 12h43

À quelques semaines du lancement du chapitre 6 de la saison 4, Fortnite s'apprête à introduire une toute nouvelle fonctionnalité qui fera fondre le cœur des joueurs : les compagnons. Ces adorables cosmétiques pourraient bien être la grande attraction de la saison à venir, promettant une expérience encore plus immersive et personnalisable.