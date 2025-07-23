Fortnite : Nouvelle fuite pour ces cosmétiques super mignons

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juillet 2025 à 12h43
À quelques semaines du lancement du chapitre 6 de la saison 4, Fortnite s'apprête à introduire une toute nouvelle fonctionnalité qui fera fondre le cœur des joueurs : les compagnons. Ces adorables cosmétiques pourraient bien être la grande attraction de la saison à venir, promettant une expérience encore plus immersive et personnalisable.
Fortnite : Nouvelle fuite pour ces cosmétiques super mignons
Cela fait quelques semaines que des fuites pointent vers l'arrivée d'un nouveau type de cosmétique : les compagnons. À l'instar de nombreux jeux MMO, ou hack 'n' slash à la Diablo, les joueurs de Fortnite pourraient bientôt profiter d'un animal de compagnie, qui les suit partout, et pourrait même avoir un impact sur le gameplay...

Les compagnons débarquent sur Fortnite en août

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Selon une récente fuite révélée par Loolo, source réputée dans la communauté Fortnite, Epic Games prépare l'arrivée des compagnons pour la prochaine saison, dont le lancement est prévu début août. Ces nouveaux cosmétiques seront une version améliorée des anciens animaux de compagnie introduits au cours de la Saison 6, offrant aux joueurs une interaction encore plus poussée avec leurs amis à quatre pattes virtuels.

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Interaction renforcée et personnalisation au rendez-vous

Les compagnons ne seront pas seulement des accessoires esthétiques : ils bénéficieront de nouvelles fonctionnalités qui les rendront véritablement interactifs. Ainsi, les joueurs pourront :
  • Nourrir, caresser et brosser leurs compagnons
  • Participer à des mini-jeux exclusifs avec eux.
  • Donner un nom personnalisé à chaque compagnon.
De plus, la plupart des anciens animaux déjà présents dans le jeu, comme Grogu ou Rocket Raccoon, seront adaptés pour devenir ces fameux compagnons.

Disponibles dans le Passe de combat et la boutique

Bien que tous les détails n'aient pas encore été confirmés, il est probable que les compagnons soient disponibles à la fois dans la boutique d'objets et dans le prochain Passe de combat. Ainsi, les joueurs réguliers comme occasionnels auront la possibilité d'acquérir ces cosmétiques adorables et de profiter pleinement de cette nouvelle dimension interactive.

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Cette nouveauté pourrait considérablement renforcer l'attachement des joueurs à Fortnite, en leur permettant de vivre l'aventure en compagnie d'un fidèle ami virtuel.

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Une saison 4 qui s'annonce généreuse en contenu

La saison 4 du chapitre 6 devrait être l'une des plus longues saisons récentes de Fortnite, laissant présager une quantité massive de nouveautés et de surprises tout au long des prochains mois. Avec les compagnons en tête d'affiche, Epic Games mise clairement sur l'émotion et l'interactivité pour fidéliser sa communauté.

Récemment, un leak a également annoncé le retour d'une vieille fonctionnalité, qui pourrait faire plaisir aux joueurs. 

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