Fortnite : Voilà pourquoi vous ne pouvez pas relancer de partie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 décembre 2024 à 12h25
Depuis l'arrivée du chapitre 6 et de sa saison 1, il est impossible de relancer une partie. Epic Games a expliqué pourquoi.
Fortnite : Voilà pourquoi vous ne pouvez pas relancer de partie
Depuis le lancement de Fortnite, en 2017, les joueurs ont pris l'habitude de pouvoir relancer une partie dès la fin de la leur, grâce au bouton présent sur l'écran, permettant de lancer le matchmaking rapidement, sans passer par les différents menus du battle royale.

Or, depuis que le chapitre 6 et la saison 1 sont arrivés, ce 1er décembre, ce bouton a disparu, et les joueurs peuvent se questionner sur le choix d'Epic Games de ne pas l'implanter, en sachant qu'il était très utile et incitait même les utilisateurs à relancer une partie.

Pourquoi le bouton relancer une partie a disparu dans Fortnite ?

Non, ce n'est pas un choix fait par les développeurs, enfin pas un choix voulu tout du moins. Très vite, Epic Games a communiqué sur les réseaux sociaux, pour indiquer que le bouton permettant de relancer une partie avait été supprimé, dans le but de contrer un problème qu'il pouvait causer.

relancer-partie-fortnite
Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, et le retour de ce bouton, il faudra utiliser le bouton « Retourner au salon » et lancer une partie normalement pour rejouer à Fortnite. Quelques secondes de perdues, mais ce n'est pas bien grave.
Le bouton permettant de relancer une partie de Fortnite dès la fin de sa partie sera de retour dans une mise à jour future, une fois que tous les petits problèmes seront corrigés. Cela ne devrait prendre que quelques jours.

Celles et ceux qui jouent en groupe devront donc être attentifs et bien cliquer sur le bouton « Prêt » lorsqu'une partie est lancée, au risque de perdre un peu de temps. En attendant, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 1 chapitre 6 de Fortnite dans cet article. Pour ce qui est de la date de fin de cette première saison, nous la connaissons déjà.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Dark (invité) Le 08/12/2024 à 15:53

Il leur faut 1 semaine pour résoudre se problème??? Heureusement qu’ils ne bossent pas pour une entreprise parce que 1 semaine pour resoudre un probleme de bouton, c’est abusé .... ca fait pas sérieux

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Zwiloo (invité) Le 04/12/2024 à 23:11

Thank's for the article.