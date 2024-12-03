Fortnite : Voilà pourquoi vous ne pouvez pas relancer de partie

Depuis l'arrivée du chapitre 6 et de sa saison 1, il est impossible de relancer une partie. Epic Games a expliqué pourquoi.
Depuis le lancement de Fortnite
, en 2017, les joueurs ont pris l'habitude de pouvoir relancer une partie dès la fin de la leur, grâce au bouton présent sur l'écran, permettant de lancer le matchmaking rapidement, sans passer par les différents menus du battle royale.
Or, depuis que le chapitre 6 et la saison 1 sont arrivés, ce 1er
décembre, ce bouton a disparu
, et les joueurs peuvent se questionner sur le choix d'Epic Games de ne pas l'implanter, en sachant qu'il était très utile et incitait même les utilisateurs à relancer une partie.
Pourquoi le bouton relancer une partie a disparu dans Fortnite ?
Non, ce n'est pas un choix fait par les développeurs, enfin pas un choix voulu tout du moins. Très vite, Epic Games a communiqué sur les réseaux sociaux, pour indiquer que le bouton permettant de relancer une partie avait été supprimé
, dans le but de contrer un problème qu'il pouvait causer.
Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, et le retour de ce bouton, il faudra utiliser le bouton « Retourner au salon » et lancer une partie normalement pour rejouer à Fortnite
. Quelques secondes de perdues, mais ce n'est pas bien grave.
Le bouton permettant de relancer une partie de Fortnite dès la fin de sa partie sera de retour dans une mise à jour future
, une fois que tous les petits problèmes seront corrigés. Cela ne devrait prendre que quelques jours.
Celles et ceux qui jouent en groupe devront donc être attentifs et bien cliquer sur le bouton « Prêt » lorsqu'une partie est lancée, au risque de perdre un peu de temps. En attendant, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 1 chapitre 6 de Fortnite dans cet article
. Pour ce qui est de la date de fin de cette première saison, nous la connaissons déjà
.
commentaires (2)
Il leur faut 1 semaine pour résoudre se problème??? Heureusement qu’ils ne bossent pas pour une entreprise parce que 1 semaine pour resoudre un probleme de bouton, c’est abusé .... ca fait pas sérieux
Thank's for the article.