Fortnite va s'offrir une collaboration avec l'un des meilleurs jeux de ces dernières années

Epic Games continue d'aligner les collaborations, et selon une dernière rumeur, l'un des plus gros succès critique et commercial de ces dernières années va s'inviter dans Fortnite.
Ce n'est pas les années qui changeront Epic Games. Le temps passe et les collaborations continuent, pour le plus grand plaisir des joueurs qui découvrent des skins, des objets, parfois des éléments en jeu et même des événements massifs dans Fortnite
.
Après le leak d'un nouveau crossover avec un anime de renommée mondiale
, un autre met en avant une collaboration avec l'un des jeux les plus connus de ces cinq dernières années
, ayant séduit des millions de joueurs.
Fortnite X Cyberpunk 2077, c'est pour bientôt ?
Après une très belle collaboration avec The Witcher, permettant notamment aux joueurs de récupérer la tenue de Geralt de Riv, ce serait au tour de V et de l'univers de Cyberpunk 2077 de débarquer dans Fortnite
.
L'information n'est pas encore officielle, et provient d'une fuite d'un dataminer très connu, ShiinaBR, qui voit très souvent juste dans ce qu'il avance. Il y a donc de grandes chances de voir débarquer Cyberpunk 2077 dans Fortnite
, durant le chapitre 6 qui commence, pour rappel, ce 1er
décembre.
Côté contenu, il faut s'attendre à voir, a minima, des skins dans la boutique
. Un événement pourrait aussi avoir lieu en jeu, implantant des objets dans le battle royale, tandis que les joueurs pourront obtenir quelques récompenses gratuitement. Réponse dans quelques semaines.
Après un lancement compliqué, Cyberpunk 2077 avait fini par séduire les joueurs et les critiques
, avec comme apogée la sortie de son DLC en 2023. Tous l'ont acclamé, confirmant le statut du studio polonais, CD Projekt RED. Une suite est d'ailleurs en développement
.
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