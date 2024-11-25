Fortnite : Une fuite révèle le prochain crossover avec un anime

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2024 à 15h53
La prochaine collaboration entre Fortnite et un anime semble avoir fuité, et c'est une licence de renommée internationale qui devrait débarquer dans le battle royale.
Fortnite : Une fuite révèle le prochain crossover avec un anime
Les collaborations avec des animés font toujours sensation dans Fortnite, et une nouvelle fuite promet une alliance spectaculaire avec Demon Slayer. Alors que le Chapitre 5 touche à sa fin avec le prochain événement, Epic Games prépare déjà le terrain pour un Chapitre 6 aux influences japonaises, où les héros du célèbre manga pourraient débarquer.

Fortnite x Demon Slayer, une collaboration épique pour le Chapitre 6

Selon des fuites partagées par les dataminers réputés HYPEX et ShiinaBR, le crossover inclurait des skins des personnages emblématiques comme Tanjiro, Nezuko et Muzan. Ces tenues seraient accompagnées de cosmétiques thématiques, et peut-être même d'objets mythiques inspirés des techniques des Katanas Nichirin. Nous pourrions avoir un bel événement en jeu comme cela a déjà été fait par le passé, avec d'autres animes et mangas.
Avec des collaborations précédentes réussies comme celles avec Dragon Ball Z ou l'Attaque des Titans, cette nouvelle alliance promet d'élargir encore la communauté de joueurs et d'attirer les fans de l'anime. Tout en rajoutant une multitude de skins dans la boutique. Si les rumeurs se confirment, cette collaboration devrait débarquer dans Fortnite en 2025, comme bien d'autres qui ont également leaké.

Comme toujours, vous pourrez compter sur nous pour vous relayer toutes les informations de Fortnite, et les différents guides pour progresser au fil des saisons.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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