Fortnite va enfin régler son plus gros problème avec une mise à jour demandée depuis des années

Epic Games s'apprête à transformer Fortnite avec un changement que les joueurs réclamaient depuis longtemps. Celui de la possibilité de choisir quels modes installer, réduisant drastiquement la taille du jeu.
Depuis sa sortie en 2017, Fortnite n'a cessé d'évoluer
. D'un simple mode PvE, le jeu est devenu un phénomène mondial grâce à son battle royale, avant d'accueillir une multitude de contenus additionnels. Aujourd'hui, entre LEGO Fortnite, le mode Créatif et des milliers de cartes conçues par la communauté, le titre d'Epic est plus riche que jamais… mais aussi bien trop lourd pour de nombreux joueurs.
Bientôt la possibilité de supprimer des modes
En août 2025, Fortnite occupe plus de 100 Go sur certains supports
. Son code de base dépasse déjà 60 Go, auxquels s'ajoutent les textures haute résolution, les assets préchargés et le mode PvE. Résultat, un poids colossal qui dissuade parfois les nouveaux joueurs et sature les consoles ou PC déjà remplis. Cette situation, critiquée depuis des années, va enfin changer grâce à une nouvelle technologie développée par Epic Games, le thin client
.
Le thin client : un Fortnite à la carte
Concrètement, ce système permettra aux joueurs de télécharger uniquement les modes de jeu qu'ils souhaitent
. Ceux qui ne s'intéressent qu'à LEGO Fortnite, par exemple, pourront installer uniquement ce mode sans avoir à stocker tout le reste. La version de base contiendra les éléments essentiels, c'est-à-dire le lobby, les cosmétiques et les fonctionnalités communes, tandis que les autres modes nécessiteront des téléchargements supplémentaires.
Un choix qui devrait faire gagner des dizaines de gigaoctets d'espace disque aux joueurs. Call of Duty, qui propose aussi plusieurs modes de jeu, possède aussi un système similaire permettant aux joueurs de faire de la place sur le disque dur, en ne gardant que les modes auxquels ils jouent.
Un déploiement imminent
Selon le célèbre leaker Hypex
, suivi par des millions de fans, le thin client arrivera dans les 30 prochains jours
. Trois mises à jour sont programmées dans ce laps de temps selon le calendrier d'Epic Games
. La première le 26 août, la deuxième le 9 septembre et une dernière le 16 septembre. L'une d'entre elles devrait intégrer cette fonctionnalité tant attendue.
Epic Games n'a pas encore donné de date précise, mais tout laisse penser que l'annonce officielle est imminente et que les joueurs pourront enfin faire un peu de place sur le disque dur et espace de stockage.
Un changement longuement attendu
Cette avancée ne se contente pas de répondre à une critique majeure, elle illustre la volonté d'Epic de rendre Fortnite plus accessible
. Réduire la taille du jeu, c'est faciliter son installation pour les nouveaux joueurs, limiter la pression sur les disques durs et rendre la gestion des mises à jour plus fluide. Après avoir multiplié les expériences et les collaborations, Fortnite s'offre une cure de légèreté bienvenue
qui devrait redonner de l'air à toute sa communauté.
En attendant, rappelons que la saison 4 de Fortnite va durer quelque temps, mais nous avons déjà une date de fin
.
commentaires (5)
Bonjour s est très bien mais pour sauver le monde on fait rien et je trouve sa honteux il y a rien toujours les mêmes quête tout les joueurs se barre a cause de se problème il tant que sa bouge avec des nouveauté
J'ai tout le temps l'erreur 91 venant de ma console sur Epic Game le fond d'écran de chargement devient rouge et on me dit qu'il y a une erreur et que je dois réessayer ultérieurement et cela m'arrive très souvent j'aimerais bien que le bug soit réglé
Je rencontre très souvent l'erreur 91 sur ma console je joue sur switch je suis obligé de vider le cache de ma console et encore ça ne marche pas très souvent je ne comprends pas d'où vient l'erreur et je fais les mises à jour dès qu'elle sorte j'aimerais qu'elle apparaisse moins souvent car je l'ai au - 5 fois par mois
par contre epic games bug énormément, je peux plus me connecter à fortnite
J'aimerais qu'on puisse avoir 500vbucks tout les mois comme en chine. Pour
Facilité l'achat de cosmétiques, skin , et autres dans la boutique car pour moi s'est pas facile de gérer les vbucks surtout pour ceux qui viennent de commencer le jeu et qui en ont pas