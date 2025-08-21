Fortnite : Date de toutes les mises à jour de la saison 4

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 août 2025 à 15h16
Découvrez la date de toutes les mises à jour de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite, jusqu'au lancement de la saison suivante en novembre.
Fortnite : Date de toutes les mises à jour de la saison 4
La saison 4 du chapitre 6 de Fortnite est arrivée ce 7 août tout en ajoutant pas mal de nouveautés pour les joueurs, avec entre autres, de nouveaux ennemis et des armes inédites. 

Comme toujours, Epic Games va implanter du contenu en cours de saison et permettre aux joueurs de profiter d'autres choses, que ce soit des événements, des armes ou d'autres surprises. C'est pourquoi certains joueurs aiment savoir quand ces mises à jour arriveront, pour s'organiser par exemple. Grâce à une fuite, nous connaissons toutes les dates pour les mises à jour de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite

Les dates des mises à jour de la saison 4 de Fortnite (chapitre 6)

Sans surprise, nous aurons deux mises à jour par mois espacées d'environ deux semaines. Epic Games ne va pas changer ses habitudes, d'autant plus que cette saison 4 est particulièrement longue, tout du moins par rapport au récent passif de Fortnite, comme nous vous l'indiquions dans notre article qui précise la date de fin de cette saison 4 du chapitre 6 de Fortnite

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Alors que la version actuelle, à l'heure où ces lignes sont écrites, est la version 37.00, Fortnite accueillera cinq mises à jour d'ici au début du mois de novembre (via ShiinaBR) :
  • 26 août → version 37.10
  • 9 septembre → version 37.20
  • 16 septembre → version 37.30
  • 3 octobre → version 37.40
  • 14 octobre → version 37.50
Viendra ensuite la version 37.51, le 1er novembre laquelle, implantera une nouvelle saison qui devrait être thématique et mettre en avant l'univers des Simpson, pour une saison d'environ un mois, avant de laisser place potentiellement à un nouveau chapitre, si Epic Games suit le même schéma que les années précédente.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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