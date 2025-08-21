Fortnite : Date de toutes les mises à jour de la saison 4

Découvrez la date de toutes les mises à jour de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite, jusqu'au lancement de la saison suivante en novembre.
La saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
est arrivée ce 7 août tout en ajoutant pas mal de nouveautés pour les joueurs, avec entre autres, de nouveaux ennemis et des armes inédites.
Comme toujours, Epic Games va implanter du contenu en cours de saison et permettre aux joueurs de profiter d'autres choses
, que ce soit des événements, des armes ou d'autres surprises. C'est pourquoi certains joueurs aiment savoir quand ces mises à jour arriveront
, pour s'organiser par exemple. Grâce à une fuite, nous connaissons toutes les dates pour les mises à jour de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
.
Les dates des mises à jour de la saison 4 de Fortnite (chapitre 6)
Sans surprise, nous aurons deux mises à jour par mois espacées d'environ deux semaines
. Epic Games ne va pas changer ses habitudes, d'autant plus que cette saison 4 est particulièrement longue, tout du moins par rapport au récent passif de Fortnite, comme nous vous l'indiquions dans notre article qui précise la date de fin de cette saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
.
Alors que la version actuelle, à l'heure où ces lignes sont écrites, est la version 37.00, Fortnite accueillera cinq mises à jour d'ici au début du mois de novembre
(via ShiinaBR
)
:
- 26 août → version 37.10
- 9 septembre → version 37.20
- 16 septembre → version 37.30
- 3 octobre → version 37.40
- 14 octobre → version 37.50
Viendra ensuite la version 37.51, le 1er
novembre laquelle, implantera une nouvelle saison qui devrait être thématique et mettre en avant l'univers des Simpson, pour une saison d'environ un mois, avant de laisser place potentiellement à un nouveau chapitre, si Epic Games suit le même schéma que les années précédente.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer l'actualité autour de Fortnite. Comme la probable arrivée de ce dessin animé dans le battle royale
.
commentaire (0)