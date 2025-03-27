Fortnite : Une nouvelle collaboration avec Marvel en approche ?

Fortnite n'en finit plus de multiplier les collaborations prestigieuses. Alors que les joueurs vont prochainement profiter du partenariat avec Mortal Kombat, Epic Games pourrait bientôt frapper un grand coup avec l'arrivée de deux personnages emblématiques de Marvel. De quoi faire frémir les fans du battle royale, toujours avides de nouveaux héros à incarner.
Une fuite annonce le retour fracassant de Marvel
C'est le célèbre insider ShiinaBR
, réputé pour ses leaks souvent fiables, qui a récemment semé le doute auprès de la communauté Fortnite sur Twitter. Selon lui, Epic Games envisagerait sérieusement d'intégrer très prochainement Daredevil et le Punisher
dans l'univers du jeu. Deux noms qui résonnent particulièrement auprès des amateurs de comics et de séries Marvel, notamment grâce à la diffusion actuelle de Daredevil: Born Again
et au projet autour du Punisher prévu prochainement.
Une arrivée logique, mais pas encore confirmée
Si cette potentielle collaboration n'a rien de surprenant au vu des précédents partenariats entre Marvel et Epic Games, il est important de préciser que rien n'est encore officiellement confirmé
. ShiinaBR insiste d'ailleurs sur le caractère hypothétique de cette fuite. Pourtant, cette annonce résonne fortement auprès des joueurs, surtout que Daredevil avait déjà fait son apparition sur l'île il y a quelques saisons, suscitant à l'époque un enthousiasme certain.
Un partenariat Marvel de plus en plus fort avec Fortnite
Epic Games et Marvel, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Le studio américain s'est imposé comme un véritable spécialiste des crossovers, offrant régulièrement aux joueurs de Fortnite l'occasion d'incarner leurs héros favoris. Des personnages issus des bandes dessinées, du Marvel Cinematic Universe (MCU), mais aussi des séries télévisées et jeux vidéo ont déjà été mis à l'honneur à travers des skins, emotes et défis exclusifs. Depuis que Disney a investi plus d'un milliard de dollars et est devenu actionnaire
d'Epic Games, cette alliance pourrait même s'intensifier davantage.
Daredevil et le Punisher en version MCU ?
Cette fois-ci, les rumeurs laissent penser que Daredevil et le Punisher pourraient être directement inspirés de leurs versions MCU. En effet, l'actuelle diffusion de la série Daredevil: Born Again pourrait être un prétexte idéal pour Epic afin d'exploiter ces héros sous leur forme cinématographique plutôt que celle des comics traditionnels. Une décision qui ravirait les joueurs adeptes de réalisme et de fidélité aux séries Marvel à succès.
D'autres collaborations en vue ? Star Wars et Walking Dead en embuscade
Marvel n'est pas le seul univers sur lequel Epic Games aurait jeté son dévolu pour les mois à venir. En effet, Fortnite serait également en passe de proposer une mini-saison de 35 jours dès le 2 mai prochain
, avec pour thème central un autre géant de la pop culture : Star Wars
. Les spéculations évoquent même une collaboration potentielle avec la série Andor
et le jeu Star Wars Jedi: Survivor
, le tout judicieusement calé autour du 4 mai, jour emblématique pour les fans de la saga galactique.
Enfin, du côté anime, un crossover avec The Walking Dead
est aussi envisagé. Negan et sa célèbre batte Lucille
devraient ainsi débarquer très prochainement, enrichissant encore davantage la diversité déjà impressionnante des cosmétiques proposés par le jeu.
Des rumeurs excitantes, mais à prendre avec précaution
Comme toujours, il convient de rester prudent face aux informations non officielles. Epic Games garde souvent le contrôle jusqu'au bout
, pouvant ainsi décider d'annuler ou de modifier ses projets. Toutefois, ces nouvelles potentielles collaborations illustrent bien l'ambition du studio : continuer de surprendre sa communauté tout en exploitant des licences à succès pour entretenir l'engouement autour de son battle royale vedette.
Vers une année riche en événements sur Fortnite
Si ces fuites se concrétisent, Fortnite se prépare à vivre une année particulièrement intense, ponctuée de crossovers capables de séduire une très large audience. Entre Marvel, Star Wars et Walking Dead, l'île promet des combats spectaculaires et de nouveaux défis captivants pour les joueurs. De quoi renforcer encore davantage la place du jeu au sommet de la pop culture vidéoludique.
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