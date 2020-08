Le code de la map Fall Guys dans Fortnite

est sans aucun doute possible le succès de ce mois d'août, avec plus de sept millions de copies vendues sur Steam , et un record de téléchargement sur le PS Plus . Mediatonic, en charge de son développement, ne compte évidemment pas en rester là, et a d'ores et déjà présenté sa deuxième saison , qui arrivera durant le mois d'octobre. Sans grande surprise, un tel succès a des répercussions. Si un mod a vu le jour dans Resident Evil 3: Remake Pour, vous allez devoir entrer leen jeu. Si vous ne savez pas la marche à suivre, vous n'avez qu'à vous rendre dans le modelors du lancement du jeu, approchez-vous d'une borne une fois entré dans le jeu puis rentrez leci-dessus. Vous pourrez ensuite prendre part à ce mini-jeu, qui est présenté en vidéo ci-dessous.Les amateurs de, ou ceux n'ayant pas encore pu prendre part à l'expérience, retrouveront plusieurs mini-jeux disponibles dans le party game, avec un gameplay légèrement différent. Sept niveaux différents, connus de la communauté de Fall Guys, peuvent être joués, et d'autres ne sauraient tarder. Pour rappel, seul levous permet de prendre part à ce mode, via