Fall Guys : Plus de 7 millions d'exemplaires écoulés sur Steam

est, sans conteste, la surprise de ces dernières semaines, trustant les premières positions de nombreux classements, notamment celui des jeux les plus regardés sur la plateforme Twitch. Bien que le nouveau-né de Mediatonic soit disponible gratuitement pour tous les abonnés du PlayStation Plus sur la console de Sony, devenant le jeu le plus téléchargé de tous les temps , les joueurs évoluant sur PC ne semblent pas être dérangés par le fait de devoir débourser une vingtaine d'euros pour s'adjuger ce titre déjanté.Sorti il y a un peu plus de trois semaines, Fall Guys s'est d’ores et déjà vendu à plus de sept millions de copies sur la plateforme Steam, comme le confirme l'éditeur Devolver Digital sur Twitter . Alors que deux millions d'exemplaires s'étaient écoulés la semaine suivant sa sortie,, au vu des cinq millions de jeux vendus sur les quinze derniers jours. Cette tendance se confirme notamment grâce au nombre de joueurs connectés simultanément sur Fall Guys, avec une moyenne quotidienne de 160 000 joueurs et un pic, enregistré le week-end du 22 et 23 août, à 172 026, d'après les statistiques fournies par SteamCharts Pour rappel, Fall Guys est, à l'heure actuelle, uniquement disponible sur PC et PlayStation, mais des rumeurs laissent entendre que de potentielles arrivées sur Xbox One et Nintendo Switch seraient envisagées, en plus d'un portage sur mobile , réservé aux joueurs chinois pour le moment...