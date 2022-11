Fortnite : Une carte du mode Créatif permet de jouer à Pong

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Epic Games permet à ses joueurs de créer de nombreuses choses, en lien avec le battle royale ou non, via le mode Créatif. Ces dernières années, nous avons déjà vu une multitude de projets naître, que ce soit des références à des jeux, des films ou tout simplement des expériences originales., qui a vu le jour sur les bonnes d'arcade, permettant à deux joueurs de se renvoyer la balle, à la manière du ping-pong, d'où le nom. Malgré le temps qui passe, Pong reste très populaire, et a donc intégré Fortnite grâce à Granto. Comme vous pouvez le voir, l'expérience semble tout à fait jouable, directement via le mode Créatif.Bien que cela semble simple en apparence,, techniquement parlant. Malheureusement, si vous souhaitez y jouer et défier vos amis, il semblerait que cela ne soit pas encore possible, étant donné que le créateur n'a pas partagé le code de l'île. Mais nul doute qu'il finira par le faire, afin que toute la communauté puisse en profiter.En attendant, nous rappelons que le Chapitre 4 de Fortnite est sur le point d'arriver, puisque la fin du Chapitre 3 a été officiellement annoncée par Epic Games . Les joueurs du battle royale pourront participer à un événement spécial pour l'occasion