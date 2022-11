Fortnite : La fin du chapitre 3 officiellement annoncée avec Fracture

Le chapitre 4 de Fortnite arrive

Plusieurs rumeurs quant à la fin du chapitre 3 deont circulé sur la toile ces dernières semaines, sans pour autant être prises très au sérieux, étant donné que ce chapitre n'en est qu'à sa quatrième saison et que la sortie d'une cinquième eut été logique. Cependant, Epic Games chamboule ses principes, avec, déjà,Au début du mois de décembre, nous n'aurons donc pas une cinquième saison,. Celui-ci devrait prendre la suite de l'histoire, notamment l'arc avec le chrome qui ravage l'île que nous connaissons. En parlant d'île, il y a fort à parier que le champ de bataille change, avec une nouvelle carte. Peut-être le retour de celle du chapitre 1 ?Pour le moment, Epic Games n'a dévoilé aucune information,. Il faudra, pour cela, attendre encore quelques semaines, puisque l'événement Fracture de la fin du chapitre 3 de Fortnite, et de la saison 4 , aura lieu le 3 décembre., tout en nous donnant un indice sur le contenu et le thème de la saison 1 du chapitre 4.La mauvaise nouvelle, toutefois, est que, voire quelques jours, comme souvent lors de la transition d'un chapitre à un autre. Quoi qu'il arrive, nous ne manquerons pas de vous relayer les principales informations quant à l'événement de fin de chapitre de Fortnite. En attendant, vous pouvez toujours engranger de l'expérience, via les défis, pour compléter votre passe de combat et débloquer le plus de cosmétiques possible.