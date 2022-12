Fortnite : Un leak révèle de nouveaux mouvements, comme le double saut

Le double saut et le wall running bientôt dans Fortnite ?

UPCOMING MOVEMENT MECHANICS 🔥



- Wall Running

- Jump Slide (idk what this is)

- Double Jump (might be an upcoming Augment/Perk) pic.twitter.com/jvjNE5VOis — HYPEX (@HYPEX) December 5, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers mois, le battle royale d'Epic Games a bien évolué. Il est, maintenant, possible de glisser, d'enfoncer des portes ou encore d'escalader des murs, ce qui n'était pas le cas avant. Mais le système de déplacement pourrait encore être revu et agrémenter de nouvelles possibilités à court terme.Selon le très bien renseigné HYPEX,. L'une permettrait de courir sur les murs, ce qui est assez étrange pour un jeu tel que, une autre de faire un double saut et une dernière, nommée « Jump Slide », qui reste assez énigmatique.Ces nouvelles mécaniques peuvent toutefois être intégrées dans le cadre des renforts , l'ajout qui permet d'obtenir des bonus passifs en cours de partie. Ainsi, tous les joueurs n'auraient pas accès à ces mouvements, seulement ceux qui choisissent de pouvoir effectuer un double saut, ou de courir sur les murs via les renforts.Quoi qu'il en soit, ces changements seront, très probablement, importants au niveau du gameplay, permettant de se sortir de situations compliquées. Mais avec ce nouveau chapitre, Epic Games souhaite donner un vent de fraîcheur au battle royale, ce qui n'est pas plus mal. D'ailleurs, le nouveau véhicule, la moto , est sans doute le meilleur qui a été ajouté jusque-là.