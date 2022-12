Fortnite : Les motocross (Trail Thrasher), où les trouver ?

Où spawnent les motocross dans Fortnite ?

Avec ce nouveau chapitre, le quatrième de, Epic Games a rajouté de nombreuses choses. En plus d'une nouvelle carte, d'une fonctionnalité inédite avec les renforts et une multitude d'améliorations, il est aussi possible de profiter d'un véhicule inédit jusque-là,. Ces deux roues sont très pratiques sur le champ de bataille, pour plusieurs raisons. C'est pour cela que les joueurs se demandent. Dans tous les lieux-dits ou presque, vous avez la possibilité de mettre la main sur ces deux roues et de partir faire gronder le moteur. Vous avez également de grandes chances deen vous baladant, puisque les spawns sont très variés.Toutefois, il est important de préciser que. C'est-à-dire que tous les lieux qui peuvent accueillir le véhicule ne vont pas forcément en proposer un, pour laisser une part de hasard. C'est pourquoi il faudra peut-être faire un peu de distance avant d'en récupérer une, surtout si un autre joueur l'a récupéré avant vous. Ci-dessous, vous pouvez voir certains(via Fortnite.gg).Grâce à ces nouveaux véhicules, vous pourrez vous déplacer sur le champ de bataille bien plus vite qu'en étant à pied, et profiter de sa maniabilité pour faire quelques figures aériennes. De plus, à l'instar des animaux, il est possible de tirer tout en conduisant, ce qui permet de surprendre encore plus ses adversaires, bien que lafasse du bruit, et peut donc être repérée de très loin.