Fortnite : Activer un renfort, défi saison 1

Comment activer un renfort sur Fortnite ?

Activer un renfort sur PC, problème de raccourci

Ouvrez les paramètres et l'assignation des touches.

Descendez jusqu'au sous-menu « Entrée de renforts ».

Entrez le raccourci voulu dans la case dédiée (vous pouvez assigner la touche que vous souhaitez, évidemment).

Comme chaque nouvelle saison, les nouveautés sont nombreuses sur. En plus d'une nouvelle carte, les joueurs peuvent profiter de nouvelles fonctionnalités, comme. Il s'agit de bonus passifs, activables après un certain temps sur le champ de bataille, cumulables, à la manière d'un atout, donnant un nouvel aspect RPG à. Plus vous avancerez dans la partie, plus vous pourrez les cumuler, et donc devenir un peu plus puissant que vous ne l'étiez au début.Sans surprise, pour encourager les joueurs à user de ces nouveautés, un défi vous demande. Nous vous expliquons comment faire.Si vous ne savez pas comment, sachez tout simplement qu'il suffit d'appuyer sur la touche indiquée, qui apparaît au-dessus de votre inventaire d'armes, une fois qu'un renfort est disponible. La touche par défaut, sur PC, et le « 7 », mais il se peut qu'un problème vous empêche d'activer le renfort (voir plus bas).Ensuite, vous aurez le choix entre deux bonus, plus ou moins intéressant. Ces derniers touchent tous les domaines (puissance de feu, santé, véhicules, etc.). Cela veut donc dire qu'il y en a pour tous les joueurs et, quelle que soit votre façon d'évoluer sur le champ de bataille, vous trouverez votre bonheur. Notez néanmoins que leur apparition est aléatoire. Vous ne pourrez donc pas programmer d'avoir tel ou telavant le début de la partie, contrairement à Call of Duty, par exemple.À la suite du lancement de la saison 1 du chapitre 4 de, de nombreux joueurs PC n'ont pas accès à ces fameux. En voyant le message indiquant qu'il faut appuyer sur la touche 7, rien ne se passe. Le raccourci peut, effectivement, poser problème, mais pas de panique, il existe une façon très, très simplement de le corriger.Ensuite,, et vous pourrez profiter de ces bonus pour tenter d'atteindre le fameux Top 1 et décrocher le parapluie Top 1 de la saison 1 du chapitre 4 de Fortnite . Vous pouvez consulter tous les renforts que vous avez déjà débloqués en vous rendant dans le menu des quêtes. Un onglet dédié est présenté.