Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 3 ?

Comme très souvent, les fins de saisons sont mouvements sur. Dans un premier temps, parce que les joueurs se précipitent pour terminer leurs quêtes et obtenir le plus de récompenses possible, mais dans un second temps, parce qu'Epic Games commence son teasing et, parfois, à préparer l'événement de fin de saison.En effet, Epic Games a déjà communiqué toutes les informations relatives au lancement de la saison 4, et notamment la date et l'heure de sortie. Mais,, ce qui indique, sauf énorme surprise, qu'aucune chose n'est programmée ce samedi soir, pour fêter la fin de la saison. Habituellement, les développeurs nous teasent l'événement et donnent rendez-vous à la communauté, pour que celle-ci se prépare au mieux, mais pour la fin de la saison 3, Epic Games ne nous a rien dit, puisque le studio nous a seulement expliqué quand allait débuter la saison.De ce fait,, comme ce fut le cas avec la fin de la saison 2. Les serveurs entreront simplement en maintenance ce dimanche 18 septembre dans la matinée, pour que les équipes d'Epic Games puissent déployer la mise à jour. Ces derniers seront opérationnels dans en fin de matinée, ou début d'après-midi, pour que nous puissions découvrir toutes les nouveautés de la saison 4, qui devrait notamment proposer Spider-Gwen en tant que skin En attendant, vous pouvez retrouver un article avec la date et l'heure de sortie de la saison 4 de Fortnite , pour tout savoir et ne pas être perdu. Pour l'événement de fin de saison, il faudra attendre la saison suivante, normalement.