Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 chapitre 3 ?

Quelle date pour la saison 4 du chapitre 3 ?

17 septembre → fin de la saison 3 chapitre 3.

18 septembre → début de la saison 4 chapitre 3.

À quelle heure commence la saison 4 ?

À la fin du printemps, début juin, les joueurs deont pu découvrir la saison 3 du chapitre 3, laquelle a apporté une pléthore de nouveautés, encore une fois, que ce soit en termes de skins ou de gameplay. Par exemple, les bulles mobiles ont fait leur grand retour, alors que plusieurs armes très sympathiques ont été ajoutées, sans oublier l'histoire qui continue son évolution. Mais en ce mois de septembre, il est temps de laisser place à une toute nouvelle saison,Comme très souvent, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant. Pour cette transition entre la saison 3 et 4, il n'y a pour le moment que deux dates à retenir.Pour le moment, aucun événement n'a été annoncé par Epic Games, et il est peu probable que nous en ayons un, étant donné que les développeurs les révèlent en général une semaine avant.Enfin, et vous l'aurez compris, les développeurs semblent avoir adopté le dimanche comme jour de lancement, délaissant les traditionnels mardis ou jeudis, qui étaient, avant, les moments où les joueurs pouvaient découvrir les nouveautés.Concernant l'heure, nous avons quelques précisions officielles émanant d'Epic Games. Comme les dernières fois, les développeurs déploieront la, et plus précisément aux alentours de 8h ce 18 septembre. La maintenance des serveurs devrait durer plusieurs heures, étant donné qu'il s'agit d'une mise à jour majeure, et nous devrions pouvoir découvrir toutes les nouveautés de la saison 4 de Fortnite vers 11h ou 12h, selon si les développeurs rencontrent des problèmes.En attendant, vous pouvez finir vos quêtes dans le but de récolter le plus de cosmétiques possible. Enfin, vous pouvez également terminer les quêtes Micmac dans le but d'obtenir toutes les variantes de la tenue. Jusqu'à la fin de la saison, tous les coûts en lingots d'or seront diminués.Naturellement, nous ne manquerons pas de vous communiquer toutes les informations relatives à cetteune fois qu'elle sera en ligne. En outre, si des précisions sont données sur l'heure de sortie, cet article sera évidemment mis à jour.