Fortnite : Spider-Gwen teasée pour la saison 4

Spider-Gwen devrait débarquer à son tour dans Fortnite

Looks like Epic are going with the Spider-Verse glitchy cel-shading for Gwen 🔥 pic.twitter.com/08mprL7Qrx — HYPEX (@HYPEX) September 14, 2022

Maintenant que nous avons, officiellement, une date et une heure de sortie pour la saison 4 de Fortnite , Epic Games passe à la vitesse supérieure,. Celle-ci devrait s'accentuer jusqu'à ce samedi 17 septembre et nous donner plusieurs indices ou informations sur le contenu de cette nouvelle saison.Le premier teasing, fait sur plusieurs plateformes, permet d'affirmer, avec certitude, que. Quatre images ont ainsi été partagées et trois d'entre elles semblent montrer des mains normales et pouvant faire référence à d'anciens protagonistes du battle royale.Cela signifie donc que. Elle pourrait d'ailleurs être la tête d'affiche de ce Passe de combat, en étant le skin de la saison, comme ont pu l'être de nombreux super-héros Marvel ou DC Comics ces deux dernières années.En outre, le multivers pourrait également être présent pour cette saison. Lui qui a déjà plus ou moins été utilisé par le passé dans Fortnite, avec les changements de cartes et les allées et venues de certains personnages-clés. Nous en saurons plus à ce sujet d'ici quelques jours, avant le lancement de la saison 4 de Fortnite , qui s'annonce une nouvelle fois intense.