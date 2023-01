Fortnite : The Kid LAROI a le droit à son concert, ses skins et ses quêtes

Un concert, des quêtes et des skins The Kid LAROI

Quand aura lieu le concert ?

Comment accéder au concert ?

Les skins The Kid LAROI

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Récemment, Epic Games avait annoncé que certaines chansons deallaient débarquer dans, principalement via la radio présente dans les véhicules. Sans surprise, grâce aux leaks, le studio dévoile une collaboration XXL entre les deux parties. Pour ne rien louper, nous vous proposons un petit récapitulatif.Le plus important, pour certains, surtout celles et ceux qui aiment la musique de, à qui nous devons, entre autres, Without You, Stay (en featuring avec Justin Bieber) ou encore Wrong, est. Cependant, il ne s'agit pas d'un concert traditionnel, où un rendez-vous est donné, puisque celui-là restera disponible et visionnable par tous durant un long moment.En effet,, nommée «. Vous aurez donc trois mois pour découvrir cet événement, qui met en avant des chansons connues de tous, mais également des morceaux inédits.Pour accéder au, il faudra donc se rendre dans l'île via Fortnite Créatif. Vous pouvez soit la rechercher directement via le menu principal, ou entrer son code :D'ailleurs, du 28 janvier au 4 février, des quêtes seront mises en place, dans le but de débloquer quelques objets thématiques (musiques, écran de chargement et aérosols).Naturellement, qui dit événement majeur dit skins dans la boutique d'objets. Dès le 27 janvier, il sera possible de mettre la main sur deux tenues,, chacune livrée avec des accessoires.Finalement, notez que des cosmétiques pourront également être obtenus via la Coupe The Kid LAROI, dont tenues , qui aura lieu dès ce 24 janvier. Il s'agit de la première de l'année, après quelques semaines d'accalmie à ce sujet.