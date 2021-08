Fortnite : Skin Wonder Woman, comment l'obtenir gratuitement ?

Comment obtenir le skin de Wonder Woman dans Fortnite ?

Depuis de nombreux mois, les joueurs depeuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Après un bref passage à l'univers de Street Fighter, nous retournons chez les super-héros de DC Comics et plus précisément chez Wonder Woman, étant donné qu'il est possible de, même si ce ne sera pas une mince affaire.Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue dans votre inventaire, vous allez devoir participer, qui se joue uniquement en duo. Rendez-vous ce mercredi 18 août 2021, pour tenter de déverrouiller la. Pour remporter la tenue, il faut finir parmi les 2 500 meilleurs duos (en Europe), ce qui laisse plus de gagnants que certains autres tournois. Vous aurez 10 parties pour tenter d'entrer dans ce classement.Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l' A2F sur votre compte Epic Games . Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel . Petit bonus, tous les joueurs marquant au moins huit points repartiront avec l'écran de chargement Amazones honoraires. Enfin, Epic Games précise qu'il faut avoir un niveau de compte égal ou supérieur à 30 pour participer à la. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.Si vous ne faites pas partie des 2 500 meilleurs duos, il faudra malheureusement passer à la caisse pour avoir le, qui arrivera dans la boutique le vendredi 20 août, accompagné par d'autres cosmétiques : le planeur Ailes de l'Aigle d'or, la pioche Hache d'Athéna, l'écran de chargement Trinité DC et l'accessoire de dos Cape de Diana.