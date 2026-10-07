Fortnite s'apprête à accueillir One Piece et Chainsaw Man dans son univers

Alors que l'événement d'Halloween bat son plein dans Fortnite, Epic Games vient de laisser un indice troublant sur les réseaux sociaux. Les univers de One Piece et Chainsaw Man pourraient bien débarquer très prochainement sur l'île de la bataille royale.

Le roi incontesté des partenariats vidéoludiques ne semble pas prêt à céder sa couronne. Actuellement plongé dans une saison placée sous le signe de la culture gaming, et en plein événement Halloween, qui a apporté encore plus de collaboration, Fortnite continue de multiplier les annonces et les teasings, pour le plus grand plaisir d'une partie des joueurs.

Un message énigmatique sur les réseaux sociaux

Tout a commencé sur la plateforme X (Twitter), lorsqu'un fan a interpellé le compte officiel du jeu pour suggérer l'intégration des célèbres licences d'animation japonaise One Piece et Chainsaw Man. Contre toute attente, l'éditeur a répondu en publiant l'image d'un ticket de file d'attente portant la mention « veuillez prendre un numéro ».

Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs y voient une confirmation à demi-mot. Ce genre de réponse directe reste très rare de la part du studio, et l'histoire a prouvé que ces petites interactions cachent souvent des révélations planifiées sur le long terme.

Une fin de chapitre sous le pavillon pirate

Les Simpson était la dernière saison thématique de Fortnite, ayant rencontré un grand succès.

Les rumeurs s'intensifient d'autant plus que les dataminers ont récemment partagé des informations intrigantes ces dernières semaines. Le mois dernier, plusieurs sources affirmaient que la mini-saison destinée à clôturer le chapitre actuel serait largement centrée sur l'univers de One Piece.

Ces bruits de couloir gagnent en crédibilité au fil des semaines. Si cette théorie se confirme, les joueurs pourraient bientôt naviguer sur l'île avec l'équipage du Chapeau de Paille, tout en croisant potentiellement différents personnages de l'anime.

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Bien que l'activité d'Epic Games sur les réseaux sociaux ne constitue pas une annonce officielle en bonne et due forme, le calendrier laisse présager des révélations imminentes. La prochaine mise à jour du jeu, prévue pour la semaine prochaine, devrait permettre aux dataminers de dénicher de nouveaux indices concernant le futur à très court terme de Fortnite. Les détails complets devraient ensuite émerger très vite, puisque la saison actuelle se termine à la fin du mois, et que viendra ensuite cette saison thématique, pour clôturer le chapitre 7 de Fortnite.