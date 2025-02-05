Fortnite repousse encore l'une de ses fonctionnalités les plus attendues

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2025 à 12h40
Epic Games a finalement retardé le lancement de l'une des fonctionnalités les plus attendues par les joueurs.
Fortnite repousse encore l'une de ses fonctionnalités les plus attendues
Pour assurer le succès de Fortnite sur le long terme, Epic Games se doit d'ajouter du contenu inédit et des améliorations, et c'est ce qu'il fait avec plus ou moins de réussite. Parfois, certaines annonces sont très attendues des joueurs, mais le studio prend le temps d'implanter les nouveautés, pour éviter des soucis lors de la sortie. C'est ce qui semble se passer ici.

Nouveau report pour les objets personnalisés de Fortnite

Epic Games continue d'innover avec Fortnite, mais son ambition s'accompagne aussi de retards. L'une des fonctionnalités les plus attendues du jeu, les objets personnalisés, a une nouvelle fois été repoussée, cette fois au troisième trimestre 2025. Initialement prévue pour fin 2024, cette fonctionnalité avait déjà été repoussée à début 2025. Désormais, selon la feuille de route officielle de l'Unreal Editor for Fortnite (UEFN), elle n'arrivera pas avant octobre 2025 au plus tôt.

Ce retard est une grosse déception pour les joueurs et les créateurs de contenu qui attendaient cette innovation avec impatience. L'intégration d'objets personnalisés dans Fortnite promet d'enrichir considérablement l'expérience de jeu en permettant aux créateurs d'apporter encore plus de variété et de créativité à leurs cartes. Il faudra patienter quelques mois de plus, hélas.

tortue-geante-fortnite1

L'importance d'UEFN et son succès grandissant

Lancé en mars 2023, UEFN a révolutionné le mode Créatif en donnant aux joueurs les outils pour créer des cartes plus avancées. Ce mode représente désormais 36,5 % du temps de jeu total de Fortnite, un chiffre en augmentation de 5 % par rapport à 2023. Ce succès est bénéfique pour Epic Games comme pour les créateurs, qui peuvent générer des revenus conséquents grâce à leurs créations. Plusieurs d'entre eux ont déjà gagné des millions de dollars, prouvant que le système fonctionne. Les joueurs, eux, profitent d'une belle diversité de cartes, au-delà du simple battle royale.

Nous retrouvons par exemple des cartes Squid Game, des maps Only Up ou encore des cartes pour améliorer son AIM.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'événement Mega Man débarque enfin dans Fortnite
Fortnite 08 septembre 2026

L'événement Mega Man débarque enfin dans Fortnite

Attendu depuis la fin de la saison précédente, Mega Man fait enfin son entrée dans Fortnite. Epic Games vient d'annoncer un tournoi exclusif permettant aux joueurs de débloquer des skins et cosmétiques inédits avant leur arrivée dans la boutique.
Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.

commentaire (1)

Avatar
Zabacayo (invité) Le 08/02/2025 à 08:24

S'il vous plait donner moi 13 500 v-buck j'en ai jamais eu