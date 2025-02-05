Fortnite repousse encore l'une de ses fonctionnalités les plus attendues

Epic Games a finalement retardé le lancement de l'une des fonctionnalités les plus attendues par les joueurs.
Pour assurer le succès de Fortnite
sur le long terme, Epic Games se doit d'ajouter du contenu inédit et des améliorations, et c'est ce qu'il fait avec plus ou moins de réussite. Parfois, certaines annonces sont très attendues des joueurs, mais le studio prend le temps d'implanter les nouveautés, pour éviter des soucis lors de la sortie. C'est ce qui semble se passer ici.
Nouveau report pour les objets personnalisés de Fortnite
Epic Games continue d'innover avec Fortnite, mais son ambition s'accompagne aussi de retards. L'une des fonctionnalités les plus attendues du jeu, les objets personnalisés, a une nouvelle fois été repoussée
, cette fois au troisième trimestre 2025. Initialement prévue pour fin 2024, cette fonctionnalité avait déjà été repoussée à début 2025. Désormais, selon la feuille de route officielle de l'Unreal Editor for Fortnite
(UEFN), elle n'arrivera pas avant octobre 2025 au plus tôt.Ce retard est une grosse déception pour les joueurs et les créateurs de contenu qui attendaient cette innovation avec impatience
. L'intégration d'objets personnalisés dans Fortnite promet d'enrichir considérablement l'expérience de jeu en permettant aux créateurs d'apporter encore plus de variété et de créativité à leurs cartes. Il faudra patienter quelques mois de plus, hélas.
L'importance d'UEFN et son succès grandissant
Lancé en mars 2023, UEFN a révolutionné le mode Créatif en donnant aux joueurs les outils pour créer des cartes plus avancées. Ce mode représente désormais 36,5 % du temps de jeu total de Fortnite, un chiffre en augmentation de 5 % par rapport à 2023
. Ce succès est bénéfique pour Epic Games comme pour les créateurs, qui peuvent générer des revenus conséquents grâce à leurs créations. Plusieurs d'entre eux ont déjà gagné des millions de dollars, prouvant que le système fonctionne. Les joueurs, eux, profitent d'une belle diversité de cartes, au-delà du simple battle royale.
Nous retrouvons par exemple des cartes Squid Game
, des maps Only Up
ou encore des cartes pour améliorer son AIM
.
commentaire (1)
S'il vous plait donner moi 13 500 v-buck j'en ai jamais eu