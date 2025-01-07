Comment jouer à Squid Game dans Fortnite ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 janvier 2025 à 16h20
Si vous souhaitez jouer à Squid Game dans Fortnite, voici quelques cartes pour découvrir une expérience originale et amusante.
Comment jouer à Squid Game dans Fortnite ?
Squid Game est devenu une sensation mondiale, et la sortie de la deuxième saison, fin 2024, a confirmé la chose. À l'époque de la première saison, plusieurs mini-jeu étaient sortis sur différentes plateformes, comme Steam ou Roblox, reprenant certains codes de la série. C'est la même chose avec la saison 2, mais certains créateurs ont réussi à proposer de très jolies cartes dans Fortnite.

Nous retrouvons ainsi plusieurs maps Fortnite Squid Game, pour s'amuser entre amis et s'assurer une bonne partie de rigolade.

Les meilleures maps Squid Game dans Fortnite

Comme toujours, il existe une multitude d'expériences Squid Game dans Fortnite, mais vous pourriez avoir du mal à en trouver une qui vous convienne. C'est pourquoi nous vous proposons une liste non exhaustive des meilleures maps Squid Game dans Fortnite :
  • Octo Game 2 → 9532-9714-6738 
  • 1, 2, 3 Soleil → 7452-1235-9120
  • Zone Wars → 2992-6765-5835
  • Le pont en verre → 3356-5003-7995
  • Le carrousel → 2226-5562-9824
squid-game
Vous n'avez qu'à copier le code et l'entrer dans Fortnite pour les essayer. Il existe, naturellement, bien plus de cartes, mais nous vous avons proposé ici une sélection originale de ce qui est disponible. L'article sera mis à jour, de temps à autre, pour rajouter les cartes qui sortent du lot.

Pour jouer à l'une de ces maps Squid Game sur Fortnite, il vous suffit d'entrer l'un des codes ci-dessus.

Qu'est-ce qu'une carte Squid Game Fortnite ?

Comme vous le savez, Fortnite ce n'est pas que le mode Battle Royale. Nous avons également accès à un mode PvE, Sauver le monde, et un mode plus communautaire, le mode Créatif, laissant libre cours à l'imagination des joueurs. C'est ce mode qui nous intéresse, étant donné qu'il propose une multitude de dérivés, dont des cartes pour le mode Squid Game.

Si vous ne connaissez pas bien Squid Game, il s'agit d'une série sud-coréenne qui a battu de nombreux records lors de sa sortie sur Netflix. Nous pouvons y suivre notamment des prisonniers, qui doivent se battre en survivants à une multitude de jeux mortels, dans l'objectif d'échapper à la mort, et remporter de l'argent. Ce sont essentiellement les mini-jeux les plus populaires que nous retrouvons dans les différentes cartes Squid Game dans Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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