Fortnite réintroduit des skins disparus depuis 1 200 jours

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 octobre 2025 à 15h08
Les joueurs de Fortnite peuvent enfin retrouver la très rare collaboration avec l'un des jeux qui a marqué les joueurs, Among Us, qui font leur réapparition dans la boutique, mais attention, elle ne restera que quelques jours.
Fortnite réintroduit des skins disparus depuis 1 200 jours
Epic Games continue d'enrichir l'univers de Fortnite avec des collaborations toujours plus variées, comme celle très attendue autour de KPop Demon Hunters. Cette semaine, c'est un retour inattendu qui fait parler, celui d'Among Us, le célèbre jeu multijoueur qui avait marqué la communauté lors de son arrivée dans le battle royale en 2022. Après plus de 1 200 jours d'absence, les cosmétiques liés à ce crossover sont de nouveau disponibles, mais pour une durée limitée.

Un bundle culte enfin de retour

Lancé initialement durant le Chapitre 3 de la saison 3, le pack Among Us revient dans la boutique de Fortnite. Il contient les éléments suivants :
  • 10 variantes de sac à dos inspirées des Crewmates
  • l'emote Distraction Dance
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Le tout est proposé pour 600 V-Bucks, un tarif jugé accessible pour une collaboration aussi emblématique. Mais il faut se dépêcher, le pack disparaîtra dès le 4 octobre au soir.

Une collaboration parmi les plus rares de Fortnite

Ce qui rend cette offre spéciale, c'est sa rareté. Depuis son arrivée en 2022, le bundle Among Us n'avait été proposé qu'une seule fois, pendant une semaine. Contrairement à d'autres partenariats (Street Fighter, Resident Evil, The Witcher ou encore Halo), qui reviennent régulièrement, cette collaboration est l'une des plus difficiles à obtenir, ce qui rend les objets particulièrement rare.

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Voici ce à quoi ressemble l'accessoire de dos Among Us dans Fortnite.

Dernière chance avant une nouvelle longue attente ?

Impossible de savoir quand (ou même si) Epic Games remettra la main sur cette licence pour la boutique. Les joueurs intéressés doivent donc se décider rapidement, au risque de voir disparaître ces cosmétiques pour plusieurs années. Beaucoup craignent déjà que le bundle ne refasse surface qu'après un laps de temps similaire, soit environ 1 200 jours.

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Espérons qu'entre temps, d'autres skins ultra rares, comme Kratos (1657 jours) ou encore Travis Scott (1983), feront leur retour d'ici là, eux qui sont également très espérés par une partie de la communauté. En attendant, rappelons que Fortnite s'apprête à lancer son événement annuel pour Halloween, Fortnite Cauchemars.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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