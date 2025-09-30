Fortnite Cauchemars : Dates et premières informations de l'événement Fortnitemares 2025

L'événement d'Halloween sur Fortnite sera, bien évidemment, de retour sur Fortnite en cette fin d'année 2025. Nous avons une date de sorties et les premiers éléments.
Epic Games profite de tous les événements réels pour les implanter en jeu et permettre aux joueurs d'avoir toujours quelques activités originales à faire. Halloween est une raison parfaite pour le battle royale. D'ailleurs, Fortnite propose l'événement Cauchemars à ses joueurs depuis plusieurs années
, qui est devenu un rendez-vous incontournable des joueurs, et 2025 ne va, évidemment, pas échapper à la règle.
Fortnitemares de retour en 2025
Si les développeurs n'ont pas encore officialisé ce retour, celui-ci est tout proche, puisque les leaks l'ont fait à leur place. Depuis de longues semaines, nous avons le droit à quelques informations, notamment au sujet des collaborations, dont certaines ont, elles, été officialisées, à l'image du crossover XXL avec KPop Demon Hunters
. De plus amples détails devraient être fournis dans les jours qui viennent.
Date de Fortnite Cauchemars en 2025
Les dates ne sont pas encore officielles, mais toujours selon les fuite, cette année l'événement aura lieu dès le 2 octobre ou le 9 octobre
, ce qui suggère trois semaines de festivités. Halloween ayant lieu le 31 octobre, nous devrions profiter de trois semaines d'événements en tout genre, que ce soit directement en jeu avec des items spéciaux, ou avec des défis. Sans oublier la boutique qui proposera aussi des skins thématiques.
Qu'attendre de Fortnite Cauchemars en 2025 ?
Selon les petites indiscrétions des dataminers, cette édition 2025 de Fortnite Cauchemars introduira donc l'univers de KPop Demon Hunters
, avec des skins, des objets et potentiellement plus en jeu. Nous devrions également voir deux tueurs en série bien connu débarquer, Jason Voorhees de Vendredi 13 et Ghostface de la saga Scream. Les personnages de Scooby-Doo devraient aussi faire une apparition, par le biais d'un petit événement. Enfin, d'anciens objets être de retour.
Sinon, nous devrions évidemment découvrir des défis, plus ou moins faciles, afin de récolter de l'XP et des récompenses exclusives, comme c'est le cas chaque année.
Davantage d'informations seront communiquées ces prochains jours, autour du 2 octobre ou du 9 octobre, selon quand débutera cet événement annuel dans Fortnite ultra attendu. Naturellement, vous pourrez compter sur nous pour vous relayer tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'événement Cauchemars sur Fortnite en 2025
.
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