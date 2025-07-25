Fortnite réduit discrètement l'XP gagnée : pourquoi ce changement maintenant ?

Epic Games vient de supprimer l'XP passive dans les modes principaux de Fortnite, Battle Royale et Zéro Construction. Alors que les joueurs profitaient jusqu'ici d'un gain régulier d'XP simplement en jouant, cette décision intervient curieusement en plein milieu de l'événement Faire équipe - Road trip estival. Mais pourquoi une telle décision ?
Fin de l'XP passive, retour à la normale pour Fortnite
Depuis jeudi dernier, les joueurs ont remarqué que Fortnite
n'accordait plus les 550 XP par minute
obtenus jusqu'ici en Battle Royale et en Zéro Construction (via iFireMonkey
). Ce gain passif représentait presque un demi-niveau de Passe de Combat par heure passée en jeu, facilitant considérablement la progression des joueurs cette saison, dans le but de récupérer toutes les récompenses. Cependant, il est important de rappeler que ce système était en réalité assez récent : Epic Games l'avait ajouté uniquement au début de cette saison. Son retrait marque donc simplement un retour à la normale, tel qu'il existait avant son ajout.
Pourquoi Epic supprime-t-il cette mécanique maintenant ?
Deux raisons principales pourraient expliquer ce choix soudain de retirer l'XP passive :
L'événement Road trip estival et la Chevrolet Corvette gratuite
Actuellement, Fortnite propose l'événement estival Road trip estival
, récompensant les joueurs obtenant de l'XP par une série de quêtes quotidiennes. Parmi les récompenses, une très attendue Chevrolet Corvette ZR1
est à débloquer gratuitement. Supprimer l'XP passive pourrait être une façon d'inciter les joueurs à accomplir activement les défis spécifiques plutôt que de simplement rester passifs dans le jeu.
Toutefois, le retrait de l'XP passive ne devrait pas beaucoup affecter la progression
, puisque les quêtes demandent seulement de gagner huit niveaux au total.
Une difficulté accrue pour terminer le Passe de Combat
Une autre hypothèse plausible est liée à la fin imminente du de la saison 3, prévue pour le 7 août 2025
. En supprimant l'XP passive, Epic rendrait légèrement plus difficile la progression rapide des retardataires sur le Passe de Combat, encourageant ainsi davantage de sessions actives de jeu en cette fin de saison.
Si cette modification apparaît initialement comme un nerf, son impact réel reste modéré : les joueurs avaient vécu sans XP passive pendant la plupart des saisons précédentes. Reste à voir comment Epic ajustera sa stratégie d'XP dans les prochaines saisons et événements.
Pour ce qui est de la prochaine saison, la quatrième, plusieurs leaks sont déjà de la partie. Par exemple, nous devrions retrouver une fonctionnalité introduite durant le chapitre 4, mais aussi des compagnons pour apporter un peu de légèreté dans le gameplay
.
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