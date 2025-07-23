Comment débloquer gratuitement la Chevrolet Corvette ZR1 sur Fortnite et Rocket League ?

Les joueurs de Rocket League et/ou de Fortnite ont la possibilité de faire le plein de récompenses à l'occasion de l'événement Faire équipe - Road trip estival. Retour sur comment débloquer, entre autres, la Corvette ZR1.
Epic Games fête l'été en beauté avec le retour de son événement Road trip estival, qui offre cette année aux joueurs une voiture mythique : la Chevrolet Corvette ZR1. Disponible gratuitement à la fois sur Fortnite et Rocket League, voici comment débloquer ce véhicule emblématique sans dépenser un seul V-buck ou Crédit.
Récompenses Road trip estival sur Fortnite : comment obtenir la Corvette ?
Sur Fortnite, vous aurez à accomplir au total huit quêtes spécifiques, qui seront dévoilées progressivement jusqu'au 28 juillet, et qui resteront disponibles jusqu'au 7 août 2025. Ces défis sont divisés en deux catégories
Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.
Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences de la rangée Par Epic en étant dans un groupe avec des amis.
Chaque quête exige de gagner 80 000 XP en groupe. Astuce pour accélérer ces quêtes dans les modes créatifs : utilisez vos défis quotidiens, car chaque défi quotidien complété apporte 30 000 XP bonus, facilitant grandement votre progression. Voici les récompenses exclusives Fortnite que vous obtiendrez en chemin
Terminer 1 quête du Road trip estival → la piste musicale The Zephyr Song des Red Hot Chili Peppers
Attention, l'événement Rocket League prend fin un peu plus tôt, le 4 août 2025. Mais cela devrait vous laisser suffisamment de temps pour récupérer les récompenses dans le jeu de votre choix, voire les 2.
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Si la Chevrolet Corvette ZR1 sera proposée dans les boutiques de Fortnite et Rocket League après l'événement, l'apparence exclusive ZR1 Circuit ne sera disponible qu'en participant aux défis du Road trip estival. Ne manquez pas cette occasion de compléter votre collection avec une récompense unique.
commentaire (1)
J'aimerais gagner du crédit sur rocket League stp