Comment débloquer gratuitement la Chevrolet Corvette ZR1 sur Fortnite et Rocket League ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juillet 2025 à 15h21
Les joueurs de Rocket League et/ou de Fortnite ont la possibilité de faire le plein de récompenses à l'occasion de l'événement Faire équipe - Road trip estival. Retour sur comment débloquer, entre autres, la Corvette ZR1.
Comment débloquer gratuitement la Chevrolet Corvette ZR1 sur Fortnite et Rocket League ?
Epic Games fête l'été en beauté avec le retour de son événement Road trip estival, qui offre cette année aux joueurs une voiture mythique : la Chevrolet Corvette ZR1. Disponible gratuitement à la fois sur Fortnite et Rocket League, voici comment débloquer ce véhicule emblématique sans dépenser un seul V-buck ou Crédit.

Récompenses Road trip estival sur Fortnite : comment obtenir la Corvette ?

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La voiture tant prisée.

Sur Fortnite, vous aurez à accomplir au total huit quêtes spécifiques, qui seront dévoilées progressivement jusqu'au 28 juillet, et qui resteront disponibles jusqu'au 7 août 2025. Ces défis sont divisés en deux catégories 
  • Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.
  • Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences de la rangée Par Epic en étant dans un groupe avec des amis.
Chaque quête exige de gagner 80 000 XP en groupe. Astuce pour accélérer ces quêtes dans les modes créatifs : utilisez vos défis quotidiens, car chaque défi quotidien complété apporte 30 000 XP bonus, facilitant grandement votre progression. Voici les récompenses exclusives Fortnite que vous obtiendrez en chemin 
  • Terminer 1 quête du Road trip estival → la piste musicale The Zephyr Song des Red Hot Chili Peppers
  • Terminer 2 quête du Road trip estival → l'aérosol Banane pilote
  • Terminer 3 quêtes du Road trip estival → l'émoticône Soleil sympa
  • Terminer 4 quêtes du Road trip estival → le revêtement Coucher tranquille
  • Terminer 5 quêtes du Road trip estival → l'aérosol Sushi plongeur
  • Terminer 6 quêtes du Road trip estival → la Pioche coin-coin
  • Terminer 7 quêtes du Road trip estival → l'aérosol Méduse mélomane
  • Terminer 8 quêtes du Road trip estival → le pack Chevrolet Corvette ZR1 (Châssis, stickers et roues !)
  • Quête spéciale → Mettre en favori le créateur d'une expérience (d'une île) : l'icône de bannière Canard en caoutchouc
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Récompenses Road trip estival sur Rocket League : débloquer rapidement la Corvette

Du côté de Rocket League, les récompenses sont très attractives, et les quêtes sont encre plus rapides à réaliser. Voici les deux étapes clés pour obtenir la Corvette :
  • Étape 1 (disponible depuis le 22 juillet) :Effectuer 15 arrêts dans des matchs en ligne.
    • Marquer 15 buts en matchs en ligne.
    • Faire 15 passes décisives ou dégagements en matchs en ligne.
    • Jouer un match privé avec au moins un modificateur activé.
  • Ces défis vous permettent d'obtenir les roues ZR1.
  • Étape 2 (disponible à partir du 28 juillet) :
    • Jouer 5 matchs en ligne, en équipe, en équipant les roues ZR1 obtenues précédemment.
  • Complétez cette dernière étape pour débloquer définitivement la Chevrolet Corvette ZR1 sur Rocket League et Fortnite.
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En prime, vous aurez également des récompenses croisées pour Fortnite :
  • Effectuer 15 arrêts : titre Rocket League + revêtement « Hairpin » pour Fortnite.
  • Jouer un match privé avec mutateur : planeur Rocket League exclusif pour Fortnite.

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Si la Chevrolet Corvette ZR1 sera proposée dans les boutiques de Fortnite et Rocket League après l'événement, l'apparence exclusive ZR1 Circuit ne sera disponible qu'en participant aux défis du Road trip estival. Ne manquez pas cette occasion de compléter votre collection avec une récompense unique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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OldBulette124 (invité) Le 05/07/2026 à 15:16

J'aimerais gagner du crédit sur rocket League stp