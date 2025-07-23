Comment débloquer gratuitement la Chevrolet Corvette ZR1 sur Fortnite et Rocket League ?

Les joueurs de Rocket League et/ou de Fortnite ont la possibilité de faire le plein de récompenses à l'occasion de l'événement Faire équipe - Road trip estival. Retour sur comment débloquer, entre autres, la Corvette ZR1.

Récompenses Road trip estival sur Fortnite : comment obtenir la Corvette ?

La voiture tant prisée.

Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences conçues par des créateurs en étant dans un groupe avec des amis.

Gagner un certain montant d'EXP dans des expériences de la rangée Par Epic en étant dans un groupe avec des amis.

Terminer 1 quête du Road trip estival → la piste musicale The Zephyr Song des Red Hot Chili Peppers

→ la piste musicale The Zephyr Song des Red Hot Chili Peppers Terminer 2 quête du Road trip estival → l'aérosol Banane pilote

→ l'aérosol Banane pilote Terminer 3 quêtes du Road trip estival → l'émoticône Soleil sympa

→ l'émoticône Soleil sympa Terminer 4 quêtes du Road trip estival → le revêtement Coucher tranquille

→ le revêtement Coucher tranquille Terminer 5 quêtes du Road trip estival → l'aérosol Sushi plongeur

→ l'aérosol Sushi plongeur Terminer 6 quêtes du Road trip estival → la Pioche coin-coin

→ la Pioche coin-coin Terminer 7 quêtes du Road trip estival → l'aérosol Méduse mélomane

→ l'aérosol Méduse mélomane Terminer 8 quêtes du Road trip estival → le pack Chevrolet Corvette ZR1 (Châssis, stickers et roues !)

→ le pack Chevrolet Corvette ZR1 (Châssis, stickers et roues !) Quête spéciale → Mettre en favori le créateur d'une expérience (d'une île) : l'icône de bannière Canard en caoutchouc







Récompenses Road trip estival sur Rocket League : débloquer rapidement la Corvette

Étape 1 (disponible depuis le 22 juillet) : Effectuer 15 arrêts dans des matchs en ligne. Marquer 15 buts en matchs en ligne. Faire 15 passes décisives ou dégagements en matchs en ligne. Jouer un match privé avec au moins un modificateur activé.

Effectuer 15 arrêts dans des matchs en ligne. Ces défis vous permettent d'obtenir les roues ZR1 .

. Étape 2 (disponible à partir du 28 juillet) : Jouer 5 matchs en ligne, en équipe, en équipant les roues ZR1 obtenues précédemment.

Complétez cette dernière étape pour débloquer définitivement la Chevrolet Corvette ZR1 sur Rocket League et Fortnite.

Effectuer 15 arrêts : titre Rocket League + revêtement « Hairpin » pour Fortnite.

Jouer un match privé avec mutateur : planeur Rocket League exclusif pour Fortnite.

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Epic Games fête l'été en beauté avec le retour de son événement, qui offre cette année aux joueurs une voiture mythique : la. Disponible gratuitement à la fois sur, voici comment débloquer ce véhicule emblématique sans dépenser un seul V-buck ou Crédit.Sur Fortnite, vous aurez à accomplir au total huit quêtes spécifiques, qui seront dévoilées progressivement jusqu'au, et qui resteront disponibles jusqu'au. Ces défis sont divisés en deux catégoriesChaque quête exige de gagner. Astuce pour accélérer ces quêtes dans les modes créatifs : utilisez vos défis quotidiens, car chaque défi quotidien complété apportebonus, facilitant grandement votre progression. Voici les récompenses exclusives Fortnite que vous obtiendrez en cheminDu côté de Rocket League, les récompenses sont très attractives, et les quêtes sont encre plus rapides à réaliser. Voici les deux étapes clés pour obtenir la Corvette :En prime, vous aurez également des récompenses croisées pour Fortnite :Attention, l'événement Rocket League prend fin un peu plus tôt, le. Mais cela devrait vous laisser suffisamment de temps pour récupérer les récompenses dans le jeu de votre choix, voire les 2.Si lasera proposée dans les boutiques de Fortnite et Rocket League après l'événement, l'apparence exclusivene sera disponible qu'en participant aux défis du Road trip estival. Ne manquez pas cette occasion de compléter votre collection avec une récompense unique.