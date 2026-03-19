Fortnite : Faut-il choisir le camp de La Fondation ou du Roi des Glaces pour la saison 2 ?

Vous vous demandez quel camp choisir lorsque vous lancez la saison 2 de Fortnite Chapitre 7 ? Nous tentons de vous donner toutes les clés.

Quel camp choisir entre La Fondation et le Roi des Glaces ?

Peut-on obtenir les deux styles exclusifs ?

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Le lancement de la saison 2 du Chapitre 7 deimpose un dilemme de taille dès votre première connexion. Epic Games a centré cette nouvelle ère sur l'affrontement entre deux figures iconiques,. Dès le lancement de votre première partie,. Mais quelle faction privilégier pour optimiser vos récompenses dans Fortnite ?Bien que le choix dépende de vos affinités personnelles,. Les deux personnages disposent de skins dans le Passe de Combat de la saison 2, avec plusieurs styles à débloquer. Cependant,avec le style Stealth Tech Foundation, qui est disponible en tant que bonus de semaine de lancement.. C'est l'option idéale pour les collectionneurs qui souhaitent maximiser le nombre de variantes uniques disponibles dans leur inventaire dès le début de la saison.Mais sinon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Cela ne dépend que de vous, si vous avez suivi le lore de Fortnite ou si vous préférez l'une ou l'autre des apparences.Malheureusement, la réponse est non.. Epic Games a été très clair sur ce point, c'est l'équipe qui remportera la victoire à la fin de la saison qui déterminera la récompense finale distribuée.La récompense globale sera obtenu par tous les joueurs qui possèdent le Passe de combat, peu importe le camp qu'ils ont choisi au départ. Mais le choix de faction est définitif. Vous ne pourrez pas changer en cours de saison.En bref,. Si vous êtes un fan inconditionnel des Sept, restez fidèle à La Fondation, mais sachez que l'issue du combat dépendra de l'effort collectif de la communauté. Préparez donc vos armes, car cette guerre de factions ne fait que commencer sur l'île.