Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 3 du chapitre 7 ?

La deuxième saison du chapitre 7 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 3 qui viendra ajouter du contenu ?

Le chapitre 7 de Fortnite va, normalement, continuer à avancer avec une troisième saison durant ce mois de juin, après environ trois mois de vie pour la saison 2, ce qui est une durée relativement longue par rapport aux dernières saisons du battle royale. Quoi qu'il en soit, la saison 3 du chapitre 7 du battle royale est toute proche, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite.

Quand commence la saison 3 du chapitre 7 ?

Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison et sa sortie. Pour cette transition entre la saison 2 et 3, nous avons déjà eu des informations avec un premier trailer qui nous dévoile quelques nouveautés. Mais le plus important arrive, avec un événement spécial prévu le 6 juin. Ensuite, nous devrions avoir la nouvelle saison peu de temps après, étant donné qu'elle est programmée pour débuter elle aussi le 6 juin 2026.

Cette date est connue depuis le lancement de la saison 2 ou presque, étant donné qu'Epic Games avait initialement indiqué le 5 juin . Dans tous les cas, la date est indiquée en jeu, dans l'espace dédié au Passe de combat.

À quelle heure commence la saison 3 du chapitre 7 ?

Concernant l'heure de sortie de la saison 3 de Fortnite, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière. En règle général, Epic Games ferme ses serveurs en début de matinée, pour déployer la mise à jour dans la foulée, et la rouvrir en début d'après-midi, au plus tard, lorsqu'il n'y a pas de souci. Notez qu'il existe une possibilité pour que l'événement débouche sur une fermeture des serveurs anticipée, rendant Fortnite injouable durant plusieurs heures, jusqu'au samedi matin.





De fait, la maintenance des serveurs de Fortnite devrait débuter aux alentours de 7 heures ce 6 juin, ou après l'événement, et devrait s'étaler jusqu'en fin de matinée a minima. Il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. Epic Games devrait annoncer le retour des serveurs entre 11h et 13h, selon comme cela se passe. Dans tous les cas, la maintenance sera plus longue qu'une mise à jour normale. Les développeurs communiqueront directement sur les réseaux sociaux pour nous faire état de l'avancée de l'arrivée de la saison 3.

Pour faire simple, voici les estimations concernant l'heure de sortie de la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite :

Fermeture des serveurs → vers 7h (ou après l'événement)

Retour des serveurs avec le contenu de la saison 3 → Entre 11h et 13h

Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.

Quelles nouveautés pour la saison 3 ?

Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de cette troisième saison du chapitre 7 ou presque. Le premier trailer permet de dévoiler les contours du Passe de combat, tandis qu'une nouvelle fonctionnalité a également été teasée, les esprits, qui permettront de profiter de quelques avantages lors de la partie.

Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 6 juin 2026 pour découvrir la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite.